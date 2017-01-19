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今日 18:12 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】藍鼎供股一箭多鵰

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藍鼎國際(00582)的抽水大計出爐，擬先進行資本重組(包括資本削減及拆細)，並進行「一供五」，供股價0.05元，較停牌前收市價折讓41.9%，其股價今日收報0.064元。這次供股有幾個要點。

第一，藍鼎早前已發盈警，預期截至2016年12月底止，全年虧損擴大，而2015年同期虧損9.88億元。是次削減股本後，集團會錄得約18.5億元盈餘賬，會計帳目當堂變得靚仔(留意不是主要業務表現改善)。

第二，集團控股股東兼主席仰智慧承諾按比例供股，並和金利豐悉數包銷，假設其他股東不供股，完成操作後，仰智慧將持有75%擴大後已發行股本(現時持有擴大前已發行股本34.34%)，金利豐持14.06%，其他散戶只佔10.94%，仰智慧可以收齊貨。

第三，集資淨籌約50.7億元，其中42.74億元用於償還結欠控股股東債務，餘下7.96億元用於營運金及未來投資。換言之，即使仰智慧全數包銷，資本轉頭便回籠。

所以是次操作對公司可錄得盈餘賬、並降低負債。對仰智慧則是用極低成本收齊貨源。對於散戶而言，供股價大折讓，加上供股完成後每手買賣單位將由5000股改為6萬股，明顯對現時股東不利。想入場的散戶則不需急於一時，假設志在收貨，最快供股截數後才會有像樣升勢。

至於是否無視此股財技往績和股價表現，心口掛個勇字入場，則視乎風險管理有多嚴謹。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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