重要通告 港股直擊

中國聯通(00762)公布，去年12月移動用戶按月淨增加83.2萬戶，較11月份的40.9萬戶大幅增長，總客戶增至約2.64億戶。

其中，4G用戶淨增加551.8萬戶，同樣較11月份的503.8萬戶錄得增長，累計用戶約1.05億戶。

固網業務方面，固網寬帶用戶持續淨流失，上月淨減少16.6萬戶，用戶總數降至7523.6萬戶，11月份為減少7萬戶。

本地電話用戶亦續淨流失，上月流失106.9萬戶，總用戶數跌至6664.9萬戶，11月份為減少60.7萬戶。