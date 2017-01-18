重要通告 港股直擊

中國鋁業(02600)發盈喜，預期去年全年股東應佔淨利潤約3.8億元(人民幣‧下同)，按年增長約85%。

該公司2015年度錄得股東應佔淨利潤2.06億元，每股收益0.01元。

該公司解釋，預料盈利增長主要由於該公司以降本增效為主線，強化成本預算控制，主導產品成本大幅下降，使毛利率水平有所上升，盈利能力明顯改善。

此外，該公司準確把握2015年央行降息後的良好利率市場環境，通過資金集中管理、債務品種結構調整、提高資金運轉效率等方式，財務費用大幅降低。