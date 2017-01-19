港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指低收，港股兩日累升380點後，今日見回吐壓力，一度失守兩萬三水平，尾段金融股發力，帶動跌幅收窄，惟大市成交額縮減近兩成。

恒指高開6點，見23104點屬全日高，甫開轉跌，上午明顯失兩萬三水平，最多跌149點，中午跌136點。恒指午後跌穿上午低位，曾挫156點，見22941點全日低，其後於兩萬三水平爭持，尾段跌幅收窄，收市競價時段進一步嘜高。恒指收報23049點，跌48點或0.2%。大市今日有約750隻股份下跌，上升股不足600隻。

全日成交額553.61億元，較上日減少約131億元或19%。

國企指數收報9792點，跌10點或0.1%。

恒指即月期貨收報23052點，跌71點或0.31%，高水2點。

A股兩市低收，滬指跌0.38%；深指跌0.37%。兩市成交額不足3000億元人民幣。

歐洲三大股市早段偏軟；美國道指期貨最新跌11點，報19723。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.1%；中移動(00941)跌0.1%；神華(01088)跌2.7%；瑞聲科技(02018)跌1.9%；長和(00001)跌0.5%；國泰(00293)年中落實精簡架構，摩通維持「減持」評級，股價一度回吐逾半成，收市跌3.9%，為表現最差藍籌。金融股尾段回升，滙控(00005)升0.4%；友邦(01299)升0.2%；平保(02318)升0.7%；國壽(02628)升0.5%；工行(01398)升0.2%；中行(03988)升0.3%。另外，旺旺(00151)升2.9%，為升幅最大藍籌；華潤電力(00836)升1%。

焦點板塊

本地地產股：施政報告指未來三至四年一手樓供應量達9.4萬個單位，創12年來新高，另外明年推出居屋4400伙。聯儲局主席耶倫亦指逐步加息合理，預期每年加息數次，直至2019年底止。大摩發表報告將本港地產股評級下調至「與大市同步」，並調低多隻地產股評級，新地(00016)跌1.4%；信置(00083)跌2.2%；恒地(00012)跌1.6%；新世界發展(00017)跌1.5%；恒隆地產(00101)跌0.7%。

石油燃氣股：隔晚油價挫逾2%，最新在亞洲時段反彈逾1%，「三桶油」跌0.4%至1.5%，中石化(00386)表現最差。另外，發改委公布石油天然氣十三．五發展規劃，目標到2020年國內天然氣綜合保供能力達到3600億立方米。燃氣股個別走，華潤燃氣(01193)跌2.7%；新奧能源(02688)升0.3%；北控(00392)跌0.5%；中國燃氣(00384)跌0.5%。

汽車股：個別股份表現突出，北汽(01958)升6.1%；吉利(00175)升2.7%，躋身成交額第五位；東風(00489)升1.8%；比亞迪(01211)升1.3%。汽車零售商今日逆市急漲，早前發盈喜、料去年盈利增逾1.8倍的寶信汽車(01293)昨日大升一成八，今日再升6.5%；正通汽車(01728)獲摩通上調評級至「增持」，股價升1.2%；美東汽車(01268)創52周新高，收市升6.9%；和諧汽車(03836)升3.8%。

焦點股份

東方海外(00316)：收市升7%，報45.05元創52周新高，為升幅最大「滬港通」南向股份，5連升累飆17.9%。《華爾街日報》引述知情人士透露，中國遠洋運輸(集團)總公司，正就收購東方海外貨櫃航運進行談判。富瑞最新維持東方海外「買入」評級，目標價50元。

東北電氣(00042)：顯著造好，收市升14.4%，報2.7元，為升幅最大「深港通」南向股份。集團昨日收市後公布，第一大股東蘇州青創正在籌劃可能對股價產生影響的重大事項，其A股(000585.SZ)今早停牌。

松景科技(01079)：今日復牌，收市飆升42.3%，報0.74元，為全日表現最好港股，成交額9590萬元。集團股東與一名獨立第三方訂立諒解備忘錄，擬出售58.59%權益，一旦落實，將導致控制權變動和觸發強制性全面要約。另外，集團可能向潛在賣方出售Pine Technology的15%股權。

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