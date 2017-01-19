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今日 13:16 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】大市慢升淡友易陷輸錢惡性循環

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美滙指數呢兩日大坐過山車，周二晚「侵侵」記招先兼美元太強，以為花旗將保持寬鬆貨幣政策，美滙指數「蛇滑梯」。誰知隔晚耶媽大唱反調，一向鴿派嘅佢竟然滿口鷹語，指呢兩年美元會維持一年加息幾次嘅進度，目標係2019年美息提高至3厘左右。耶媽言論一出，美元恢復強勢，外滙鑊鏟友畀呢對孖寶玩死。

好彩股市波動又唔算太大，日圓回落日股梗係有着落，日經今日重上萬九點；相反港股就回落，不過仍然企穩於多條移動平均線之上。恒指開市價23104，已為係半日高位，幾乎平開後一直低走，最多跌149點，低見22948，中午報22961點，跌136點或0.59%。國指則跌49點，半場報收9753點。噚日阿Man講咗大市逼近23200點，半日幾乎殺咗相等於超過三千張期指嘅熊證，都係時候抖抖，結果今日大市的確要回調。不過港股上升趨勢未改，只要恒指企喺100日線(22904點)跟10日線(22837點)上面，大市仍然係安全，目前只係高位整固，只要大方向唔變，儲多幾日能量又可以挑戰下一關。

要注意嘅係大市由21500點起步升越23000點，呢千五點唔算升得急，反而係升一日停幾日，嘆慢板咁上，呢種溫水煮蛙式嘅走勢，無論做啱邊，又或者做錯邊都好難捱，做啱邊但欠耐性，呢千五點一定贏唔晒，做錯邊仲大鑊，凌遲處死逐忽宰割，死又死唔去，每行二三百點抖一抖，好易令人唔肯打靶，輸完又嚟報仇，陷入輸錢無限Loop嘅惡性循環。

吼位搵啲好股買

既然個市唔未死得，就趁呢期人人唔敢出手靜靜哋，吼位搵啲好股買。呢期吼住中國軟件(00354)，個款似就爆大升浪，條件係要升破3.75元，大有資格上番4元嗰啲位。睇埋基本因素，公司上市以嚟一路業績有增長，仲要有華為呢策略合作夥伴，點計條數都唔應該咁低身價。公司主席上星期出手增持10球，擺明對公司信心十足，股價表現較其他軟件股落後，PB又有一定折讓，現價買值博率甚高。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

 

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