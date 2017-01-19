港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，道指低收22點。港股連升兩日、累漲380點後，今早回吐，半日失守兩萬三水平，本地地產、石油和燃氣股受壓，汽車股則逆市突圍。

恒指高開6點，見23104點屬半日高，甫開轉跌，上午10時30分後明顯失兩萬三水平，半日最多跌149點，見22948點。恒指中午收報22961點，跌136點或0.6%，大市成交額303.94億元。

國企指數報9753點，跌49點或0.5%。

A股半日個別走，滬指跌0.06%；深指升0.04%。

藍籌股方面，建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌0.8%；騰訊(00700)跌0.4%。另外，國壽(02628)跌0.2%；中電(00002)跌1.5%；長和(00001)跌0.9%；中移動(00941)跌0.3%；神華(01088)跌3.3%。相反，旺旺(00151)升2%為表現最好藍籌；平保(02318)升0.6%；友邦(01299)升0.1%。

焦點板塊

本地地產股：施政報告指未來三至四年一手樓供應量達9.4萬個單位，創12年來新高，另外明年推出居屋4400伙。聯儲局主席耶倫亦指逐步加息合理，預期每年加息數次，直至2019年底止。大摩發表報告將本港地產股評級下調至「與大市同步」，並調低多隻地產股評級，新地(00016)半日跌1.5%；信置(00083)跌1.4%；恒地(00012)跌2.1%；新世界發展(00017)跌0.8%；恒隆地產(00101)跌0.8%。

石油燃氣股：隔晚油價挫逾2%，最新在亞洲時段窄幅回穩「三桶油」跌1%至1.6%，中石化(00386)表現最差。另外，發改委公布石油天然氣十三．五發展規劃，目標到2020年國內天然氣綜合保供能力達到3600億立方米。燃氣股受壓，華潤燃氣(01193)跌2.9%；新奧能源(02688)跌0.9%；北控(00392)跌0.6%；中國燃氣(00384)跌0.9%。

汽車股：個別股份表現突出，北汽(01958)升7.4%；吉利(00175)升2.1%。汽車零售商今早逆市急漲，早前發盈喜、料去年盈利增逾1.8倍的寶信汽車(01293)昨日大升一成八，今日半日升3.8%；正通汽車(01728)獲摩通上調評級至「增持」，股價升1.5%；美東汽車(01268)創52周新高，半日升8.4%；和諧汽車(03836)升半成，成交額6230萬元。

焦點股份

國泰航空(00293)：推出重組策略，半日曾挫5.5%，中午跌4.8%報10.3元，為表現最差藍籌。摩根大通最新維持國泰「減持」評級，目標價7.3元不變。

東北電氣(00042)：顯著造好，半日升15.7%，報2.73元，為升幅最大「深港通」南向股份。集團昨日收市後公布，第一大股東蘇州青創正在籌劃可能對股價產生影響的重大事項，其A股(000585.SZ)今早停牌。

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