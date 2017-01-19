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今日 11:05 港股直擊 即巿股評

恒指突挫過百點 石油燃氣股受壓

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隔晚美股個別走，道指低收22點。港股連升兩日、累漲380點後，今早回吐。

恒指高開6點，見23104點屬暫時高，甫開轉跌，上午10時30分後明顯失兩萬三水平，暫時最多跌128點，見22969點。截至上午約11時，恒指報22974點，跌124點或0.5%，大市成交額241.88億元。

國企指數報9758點，跌44點或0.5%。

A股受壓，滬指跌0.16%；深指跌0.14%。

藍籌股方面，騰訊(00700)和中移動(00941)跌0.5%；滙控(00005)跌0.1%；建行(00939)跌0.3%。另外，中電(00002)跌1.5%；長和(00001)跌1.3%。

相反，友邦(01299)升0.3%；國壽(02628)獲瑞信升評級至「跑贏大市」，目標價升至27元，股價最新報21.6元無起跌。

發改委公布石油天然氣十三．五發展規劃，「三桶油」跌0.7%至2.1%，中石化(00386)表現最差。發改委目標到2020年國內天然氣綜合保供能力達到3600億立方米。燃氣股受壓，華潤燃氣(01193)跌1.4%；新奧能源(02688)跌1.3%；北控(00392)跌0.5%；中國燃氣(00384)跌0.9%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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