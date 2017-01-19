即巿股評 港股直擊

平時小妹都係喺地鐵過緊海，甚至係未過海，港股先啱啱做做個U盤；但今日連U盤都未開，我同一班同事一個二個已經乖乖地坐晒係自己個位度。咩事咁早？咪就係噚日啲「膠陳」send個message出嚟話今日有位VIP嚟公司參觀，全宇宙嘅人要係地鐵最繁忙個段時間返工，然後係港股U盤未開始之前，我哋成班人就開始做「人肉布景板」。我知「膠陳」唔想，因為佢哋都要一齊做「布景板」，但次次都係伏嚟嘅呢。

終於都等到做完U盤，恒指微升6點，呢啲咁象徵式嘅升幅都唔會有好嘢；到搭正9點30分開市，開完恒指個走勢圖出嚟之後，就見到一班「膠陳」圍住一個拎住杯咖啡嘅「長方形」外國人(佢真係好高)，然後用港姐冠軍繞場一周式圍住公司行咗個圈。好啦，今日晨早起身做「布景板」總算唔係一個伏先啦。

睇返個市，依家9點38分，恒指升轉跌，跌緊66點，做緊23031點，第一件事求神拜佛嘅相信好友都會對住個市大嗌「頂住！」事關23000點呢啲咁嘅大關都確實不容有失，第二件事就係開個恒指牛熊證街貨圖睇，用噚日高位23151點計，23100至23199點呢度先係無咗一半熊仔，再向上數多100點，即係23200至23299點嘅熊證仍然重貨，有相當於1266張期指係度駐守；向下望話講緊要去到22400至22499點先至有576張期指嘅牛證貨量，而呢個部份已經成最近現價個1000點街貨之中，按每100點嘅範圍裡面最重貨嘅一組，換言之向上行仍然係慳水慳力嘅行為。

繼續睇日線圖，10天線(22820點)似乎想同100天線(22461點)相交；與此同時，20天線(22361點)同50天線(22461點)相交，如是者兩個中期「黃金交叉」就會出現，無疑係一個利好嘅訊號。

去完pantry打完水後，VIP同一群「膠陳」已經去咗第二層樓；返到位將恒指個日線圖轉做5分鐘圖，就見到今日一嘢向下插之後原來有條500分鐘線(5x100線，9點35分報23006點)；不過到10點嘅時候，呢條500分鐘線受第二次考驗時失敗咗，恒指有一下穿咗23000點，做過最低嘅22999點，雖然係咁，不過當個市落到呢啲位時，同時分鐘圖嘅技術分析都出現超賣，即係話要跌暫時路都跌夠。

恒指牛(69408)，收回價22300點，低過條50天線，若然見到個市回落去23000點邊皮，兼5分鐘圖見到超賣就可小注入市，仍然以23200至23299點呢堆熊仔重貨為目標。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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