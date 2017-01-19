強勢板塊汽車零售商今早逆市急漲，寶信汽車(01293)繼續升，今早曾升8%，見2.83元創近4個月高，現升4.6%，成交額2560萬元。集團早前發盈喜，料去年盈利增逾1.8倍。
摩根大通把正通汽車(01728)評級上調至「增持」，股價曾見2.68元逾4個月高，最新升2.7%，成交額2380萬元。
另外，美東汽車(01268)創52周新高，最新升5.3%；和諧汽車(03836)升6.6%，成交額近5000萬元。
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