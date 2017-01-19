港股直擊 即巿股評

TCL多媒體(01070)發盈喜，預期去年底全年盈利將按年大幅增加，股價今早曾急升7.6%，高見3.98元，見兩個月高位，最新升幅收窄，報3.7元，無升跌。

同系的TCL顯示科技(00334)亦發盈喜，股價最新升4.4%報0.71元。

公司預期去年全年將有盈利，而2015年同期則錄得虧損6953.6萬元人民幣。該公司指出，業績扭虧為盈主要由於並無2015年度的一次過上市費用，產品結構優化帶動平均銷售價格上升，以及銷售量增長。

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