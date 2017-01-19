香港財經 港股直擊

摩根士丹利發表報告表示，預期今年本港住宅價格下跌5%，是自2008年以來首次下跌；今年零售租金也將下跌5%。

大摩指出，利率攀升將推動實際按揭利率升至正值區間，過剩的供應開始接近需求，但打壓樓價的監管風險依然存在。

大摩將香港地產股由「有吸引力」下調至「與大市同步」。將信置(00083)及新世界發展(00017)評級由「增持」下調至「與大市同步」；恒地(00012)由「與大市同步」降至「減持」。首選股新地(00016)，香港置地及領展(00823)。