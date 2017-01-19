即巿股評 港股直擊

【盤前部署】美國加息預期升溫 恒指創11月2日以來高位

恒指昨天高開後，出現「先低後高」走勢，全日高低位於11時前已出現，波幅約269.73點。恒指收報 23098.26點，升257.29點或1.13%，成交金額 684.71億元。國指收報 9802.86點，升 100.67點或1.04%；上證收報 3113.01點，升4.24點或0.14%；港股走勢優於A股。

恒指以陽燭收市，最高升至23151.75點，創2016年11月2日以來之高位，走勢改善。在特朗普在1月20日上任之前，恒指若仍有上升空間，投資者宜把握機會把好倉套現，以免面對過多的不明朗因素。

中國去年11月末持有1.05萬億美元的美國政府債券，連續第六個月減持美債，持有量下降664億美元，創下2011年12月以來最大單月降幅。

美國12月消費價格指數環比上漲0.3%，連續第五個月攀升；同比漲幅2.1%創兩年半來最大。聯儲局主席耶倫稱，美國經濟接近充分就業和物價穩定的目標，支持漸進加息，消息利好美匯表現；美股三大指數則個別發展。今早亞太股市向好，夜期上升但ADR偏軟，兩者背馳，料恆指在創高位後回軟，支持參考看23000點。

個股介紹：

中國國航(00753) 主要從事航空運輸及相關服務。

集團日前公布去年12月的營運數據，合并旅客周轉量同比、環比均表現上升。客運運力投入同比上升6.4%，旅客周轉量同比上升10.5%。

期內國内客運運力投入同比上升9.3%，旅客周轉量同比上升12%;國際客運運力投入同比上升3.4%，旅客周轉量同比上升9.4%。平均客座率為79.5%，同比上升3% 。

貨運方面，2016年12月貨郵周轉量、運輸量同比、環比繼續上升。貨運運力投入同比上升6.2%，貨郵周轉量及運輸量同比分别上升11.4%和11.1%;貨運載運率為59%，同比上升2.7%。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。