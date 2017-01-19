港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)高級技術/量計分析師邵玉鳴表示，百麗國際(01880)股價昨日突破早前高位4.85元，以上升成交量及大陽燭形態收於4.87元，並完成帶柄杯狀形態。

他續稱，由於移動平均?聚背馳指標(MACD)已上穿其中心線，及變動率指標(ROC)已突破其延伸水平阻力線，股價可能測試心理關口5.00元。

邵玉鳴相信，倘突破此主要阻力位，股價將準備測試基於帶柄杯狀形態計算而得的5.42元。

他補充，預期有關目標將在約1個月達到。

股價周三升0.19元或4.06%，收報4.87元。