港股直擊 即巿股評

港股兩日累漲380點，技術上仍未超買，不過市場觀望特朗普就職，料影響短期大市上升動力，短期高位整固機會較大。

隔晚美股個別發展，道指繼續向下，早段曾挫87點，收市跌22點或0.1%，報19804，繼續低於10天及20天線滙聚，技術上正營造圓頂形態，值得留意。標普500指數收升4點或0.18%，報2271點。納指尾段抽高，收升0.3%，報5555。金融股表現較好，高盛第四财季每股收益5.08美元，收入為81.7億美元，好過市場預期。市場觀望特朗普本周五宣誓就職並發表演說。

美聯儲主席耶倫認為，美國經濟已經接近充分就業，而通脹率正邁向2%目標，在這情況下，逐漸減少貨幣政策的刺激作用是合理的做法。她預期，利率於今年、 明年和後年每年會調高數次，到2019年年底時，聯邦基金利率將會接近3厘的較長期中性利率水平。受耶倫的言論支持，美元兌多種主要貨幣上升。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報65.02元，升0.32元。中移動(00941)ADR收報86.16元，跌0.29元。國壽(02628)ADR收報21.8元，升0.2元。「三桶油」偏軟，中石油(00857)ADR收報6.25元，跌0.07元； 中石化(00386)ADR收報6.13元，跌0.04元；中海油(00883)ADR收報9.95元，跌0.09元。

ADR港股比例指數報23082，較周三恒指收市跌16點，預示短期高位整固機會較大。恒指昨日最多升310點，高見23151，見兩個半月高位，收市升257點，報23098，連升兩日累漲380點或1.7%。短期大市阻力參考11月1日高位23268點，支持位參考10天線(估計今日為2286點附近)。

焦點板塊

本地地產股:施政報告指未來三至四年一手樓供應量達9.4萬個單位，創12年來新高，另外明年推居屋4400伙；加上美國息口趨升，留意券商對地產股及樓市的最新看法。

焦點股份

光大系：內地傳媒引述光大集團於北京召開的工作會議內容，將在有優勢的領域快速發展，創造條件，擇機整體上市。集團現時旗下本港上市公司有光大國際(00257)、光大控股(00165)、而光大銀行(06818)、光大證券(06178)則同時於AH上市，宜多加留意光大系表現。

TCL多媒體(01070)：發盈喜，預期截至去年底全年盈利將按年大幅增加，2015年同期盈利2581.1萬元。

中國水業(01129)：獲主要股東增持7.83%，股價昨日收升近一成。