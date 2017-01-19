即巿股評 港股直擊 國際財經

隔晚美股下挫，標普500指數周二收報2267點，下跌6點(0.3%)；金融股顯著下滑，標普500金融股指數急挫2.3%，創去年6月底以來最大單日跌幅，在11個板塊中表現最差。摩根士丹利(Morgan Stanley)去年第四季淨利潤15.09億美元，按年翻一番，主要受惠債券交易收入大漲逾倍。期內，每股盈利81美仙，遠勝市場預期的65美仙，總收入90.2億美元，按年升17%。年度化股本回報率8.7%。該行期望在2017年底前回報率達到9%至11%的目標。

縱使大摩第四季利潤創2008年金融海嘯以來最高，但股價仍要下挫3.8%；其他銀行股如摩根大通、美國銀行及高盛等，則分別跌3.6%、4.2%及3.5%。

除此之外，美國候任總統特朗普指美元滙價過高的言論，觸發市場猜疑強美元政策是否胎死腹中，拖累美滙指數隔晚跌逾1%，報100.43，是超過一個月低位。不明朗因素困擾市場，美國國債息率下跌，10年期債券孳息率跌近7點子，報2.33厘，為去年12月7日以來最低；相反，外圍金價突破1200美元水平，創兩個月新高。

市場風險胃納在美國大選後一度急升，惟近期有逆轉跡象。尤其在特朗普上周舉行當選後首場記者會後，投資者態度開始轉趨審慎。反映市場風險胃納變化、由一籃子資產編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)【註】，自本年初開始呈現反覆下跌，上日更急挫近5%，貼近年初時的水平，顯示市場風險胃納出現轉勢跡象，投資者不應掉以輕心。

特朗普還有不足兩天便正式就任美國總統，他會否履行競選時的諾言，快將得到驗證，屆時投資市場或添加不確定因素，說不定「黑天鵝」會隨時來襲，保守的散戶宜減持股票降低風險，進取的投資者則可考慮購入與波幅相關的投資產品如VIX指數等，以短線對沖「黑天鵝」風險。特別是目前標普500指數VIX正處於年內11至12點區間徘徊的低位，有一定值博率。

港股方面，恒指乘美元下挫衝高，一舉突破100天線(約22905點)，重越23000點，收報23098點，升257點(1.1%)，見兩個半月收市高位；成交685億元。全日有近1000隻港股錄得升幅，恒指及國指更同時出現9-1升市，反映昨天的升勢頗為全面。

此外，逾50隻股份創52周新高，當中包括中銀香港(02388)、恒生(00011)、中石化(00386)及中石油(00857)等4隻藍籌股。

從技術走勢看，恒指上周中段向上突破去年9月至今向下伸延的下降通道頂部(回歸線一個標準差)，隨後數個交易日維持在上升通道頂線之上，以及在100天線水平窄幅爭持，截至昨日終出現向上突破。

短期而言，不排除恒指會上試23750點，即去年9月以來下跌浪的78.6%反彈阻力位【圖】。

註：「風險胃納指數」是按17種不同的資產價格，包括6種股票指數、5種公債孳息、2隻貨幣、2項商品價格和2個波幅指數編製而成。指數上升，代表市場進入Risk on狀態，反之亦然。

信報投資研究部

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