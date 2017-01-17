重要通告 港股直擊

寰宇國際金融(01046)公布，按每股配售價0.519元，配售最多1.07億股新股；同時，以相同價格另外配售最多2.13億股新股，集資淨額分別為5320萬元及1.06億元，合共1.592億元。

上述兩次配售股份佔擴大後該公司已發行股本約25%，配售價較該股今日收市價0.6元，折讓13.5%。

該公司預期，首項配股所得款項淨額將用於發展孖展融資業務，而第二項配股所得款項淨額中約2000萬元，將用於收購金銀業貿易場的會籍及發展相關業務，餘下約8610萬元將用於發展孖展融資業務。