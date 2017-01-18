今日 21:42
即巿股評
港股直擊
中銀香港(02388)突破水平阻力，EJFQ勢頭能量強勁，表現跑贏恒指，料能上試32元水平； EJFQ於去年5月31日發出長線綠燈，至今升34.2%。
信報投資研究部
立即試用EJFQ 盡覽獨家內容
脫歐藍圖市場收貨 英鎊飆3%
今日信報
西九故宮雜談
占飛
｜
今日信報
美國重債又大使 黃金脫去金剛圈
習廣思
｜
今日信報
劉璇丈夫吹得跑得 王弢：我很清楚怎保持速…
林艷虹
｜
今日信報
上落市處臨界點
陸文
｜
今日信報
點菜App為盲人傳聲 「飽覽」餐牌享美食
StartupBeat
Tips for outsourcing projects
Catherine Park｜ EJ Insight
中共十九大影響不容忽視
姚遠
｜
財富管理
【盤房來料】恒指升抵23200或者又要停
即巿股評 ｜ 今日 13:07
國泰:未來數月研究及建議架構轉變
港股直擊 ｜ 今日 19:25
高盛升中興通訊評級 指最壞時間已過
港股直擊 ｜ 今日 11:34
紐交所主管:特朗普讓上市公司有好日子
國際財經 ｜ 今日 12:08
埃克森美孚斥514億 增美國頁岩油儲備
國際財經 ｜ 今日 11:23
福布斯富豪榜 李嘉誠蟬聯港首富
香港財經 ｜ 今日 16:45
【施政報告】建議逐步取消強積金對沖
香港財經 ｜ 今日 12:46
花旗:瑞聲迎來另一升級周期 續籲買入
港股直擊 ｜ 今日 10:58
【施政報告】加強殘疾人士康復服務名額及津貼
香港財經 ｜ 今日 12:43
港股半日急升260點 長和系突出
港股直擊 ｜ 今日 12:15
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞