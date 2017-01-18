重要通告 港股直擊

國泰航空(00293)公布，與港龍航空合併結算，去年全年載客量上升0.8%，運力亦增長2.4%；載貨量上升3.1%，運力增加0.6%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升0.8%。

去年12月單月，合共載客295.89萬人次，按年上升0.9%。乘客運載率維持在85%水平，以可用座位千米數計算的運力上升1.3%。

12月運載貨物及郵件合共17.44萬公噸，按年上升9.9%；運載率69.5%，升1.6個百分點，以可用貨物及郵件噸千米數計算運力升3.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的升幅為6.1%。

國泰航空收益管理總經理黃瑋彤表示，12月份聖誕旅遊高峰期的整體載客量增長與運力增長相若，假日期間香港旅客的外遊需求暢旺。前往歐洲的需求亦由年前因安全憂慮影響從低位回升，新開辦的馬德里和蓋特威克航線亦強化該公司在歐洲及英國的航線網絡覆蓋。此外，日圓偏軟亦帶動日本成為熱門假日旅遊目的地。雖然該公司的載客量有所增長，惟收益率仍然因市場運力過剩而受壓。

另外，貨運營業及市務總經理薩孟凱表示，季節性的空運高峰期持續至12月份，中國內地、亞洲及美洲的整體出口錄得理想的按年增長， 而本港市場的需求亦見穩定。整體載貨量的增長超越運力升幅，運載率按月計亦有見改善。