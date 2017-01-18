港股直擊 即巿股評

美國候任總統特朗普表示，美元已經過強，加上英國首相文翠珊已清楚交代脫歐藍圖，觸發隔晚美元下挫，英鎊勁彈。港股今日借勢衝高，恒指升上兩個半月高位，連升第二日。

恒指高開48點，報22889，低見22882點後升幅擴大，突破100天線(約22906)，重上23000點關後愈升愈有，接近10時半，恒指最多升310點，高見23151，見兩個半月高位，中午升260點。港股午後一度迫近上午高位，惟未能再進一步，指數在上午波幅內走，恒指收市升257點，報23098，見兩個半月收市高位。恒指連升兩日累漲380點或1.7%。

國企指數高見9837，見逾一個月高位，收報9802，升100點或1%。

大市全日成交有684.71億元，較上日多三成半。市場觀望美國聯儲局主席耶倫周三和周四的兩場演講。

即月期指收報23123，升269點，高水25點，成交79303張。

內地股市個別發展，上證指數連升兩日，企穩3100點，收報3113點，升4點或0.14%。「滬港通」南向買港股今日相當活躍，全日額度用16.67億元或15.9%，為今年以來最多。

全日超過九百隻股份上升，下跌股約四百隻。藍籌股普遍造好，昨日領漲大市的滙控(00005)今日再升0.8%，報64.7元，居成交金額榜首位。中移動(00941)收市升1.6%，報86.45元，貢獻恒指26點。騰訊(00700)升1%，貢獻恒指24點。長和系表現突出，長實地產(01113)升3.4%；長江基建(01038)升1.9%；長和(00001)升1.4%。本地銀行股受追捧，恒生(00011)及中銀香港(02388)齊創52周新高，後者升3%。瑞聲科技(02018)獲大行唱好，升2.7%。百麗(01880)升4.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

汽車股：輪流炒，4S汽車經銷商明顯見炒作，中升控股(00881)再創近兩年半高位，收市升4%。寶信汽車(01293)發盈喜，料去年多賺逾八成，收市急升一成八。正通汽車(01728)升逾8%。和諧汽車(03836)升7.7%。美東汽車(01268)發盈喜，收市飆一成。

石油石化股：國際油價今日在亞洲時段造好，中石油(00857)及中石化(00386)均創52周新高，中海油(00883)則升1.8%，「三桶油」中最好。油服股又見落鑊，巨濤(03303)升16.2%。百勤油服(02178)升7.7%。中海油田服務(02883)升2.5%。

航運股：內地媒體引述知情人士透露，中遠海運集團、達飛輪船、長榮海運將參與東方海外的收購競標，其中，中遠海運中標的可能性較大。受消息刺激，東方海外國際(00316)一度急升逾一成，收市升7.3%。其他航運股亦炒上，中遠海控(01919)升6.9%。中遠海發(02866)、中遠海能(01138)、太平洋航運(02343)均升逾3%。

焦點股份

國泰航空(00293)：今日宣布新發展策略，惟股價走勢反覆，曾升2.5%見近四個月高位，收市倒跌2%報10.82元。摩通認為新策略難以扭轉營運困局，維持「減持」評級。

李寧(02331)：市傳遭主要股東私募基金TPG減持1.14億股，佔已發行股本約5.7%。今早市前見1.14億股大手上板，每股作價4.76元，較上日收市價折讓3.6%，涉資約5.43億元。李寧今日收市跌1.4%，報4.87元。

美高梅中國(02282)：集團的路氹項目延至今年下半年開業，股價今日明顯跑輸同業，收市跌2.4%。

新世紀醫療(01518)：今日首日上市，開市報7.5元，已見全日高位，收報7.35元，較招股價7.36元低1仙。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。