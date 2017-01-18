即巿股評 港股直擊

港股今日突破悶局並不意外，恒指早前一舉升穿50天線之後，基本上結束了自去年9月以來的下降通道形態，本周一跌超過200點之後，能夠在10天線搵到支持，今日借美元轉弱而一舉突破100天線，升穿23076阻力，殺兩萬三至23100之熊證重貨，大市成交亦算有誠意。

不少人對今年港股都抱有一定期望，恒指見3萬8、4萬點都大有人在，齊齊憧憬逢七必癲，話港股抵買，但太早定斷也沒意思，你不可能現價就「晒冷」押注港股，始終要逐關逐關看。基於恒指14天RSI未升至70水平，短線仍可上望11月1日高位23268，下一關是10月25日的23631，當然最重要是9月9日的去年高位24364，當日成交高達1168億元。

這亦是解釋現時升市質素未令人人雀躍之原因，成交未配合，炒鬼對住個升幅榜都話唔開胃，截至今日下午三點，升幅有雙位的主板股份只有5隻，若果市旺時，有三四十隻大升都司空見慣。總之，炒股絕不能「離地」，短期買正氣股，遠離妖氣股。

用選股器可以幫到大家，例如先找過去一個月跑贏恒指5%以上之股份，再用息率至少1%、ROE高過10%收窄範圍，篩選結果包括：瑞聲科技(02018)、Prada(01913)、香港電訊(06823)、華潤電力(00836)、龍湖地產(00960)、中國建築(03311)、長汽(02333)、廣汽(02238)、光大國際(00257)、中國燃氣(00384)等，都可視為有基本因素支持的正氣股。

羅崇博 (杜比）