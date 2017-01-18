瑞信 康師傅(00322)
評級：跑輸大市-> 跑輸大市
目標價：8元->6元(較前收市價8.59元有30%潛在跌幅)
瑞信發表報告，將康師傅目標價大幅調低25%至6元，維持「跑輸大市」評級。
瑞信指，行業成本上升將會損害毛利率，而康師傅毛利率僅錄得低單位數，更容易受影響，認為康師傅可以完全將成本上升轉嫁到消費者。
瑞信康師傅調低今年毛利率預測1.5個百分點，並將今年盈利預測調低42%，預期需求仍然呆滯，加上行業競爭激烈，故維持「跑輸大市」評級。
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評級：跑輸大市-> 跑輸大市
目標價：8元->6元(較前收市價8.59元有30%潛在跌幅)
瑞信發表報告，將康師傅目標價大幅調低25%至6元，維持「跑輸大市」評級。
瑞信指，行業成本上升將會損害毛利率，而康師傅毛利率僅錄得低單位數，更容易受影響，認為康師傅可以完全將成本上升轉嫁到消費者。
瑞信康師傅調低今年毛利率預測1.5個百分點，並將今年盈利預測調低42%，預期需求仍然呆滯，加上行業競爭激烈，故維持「跑輸大市」評級。
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