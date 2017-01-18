即巿股評 港股直擊

隔晚姍姐發表有關米字旗國脫歐言論，姍姐言論冇預期中咁強硬，傳聞中嘅硬脫歐亦唔見得好硬，結果隻英鎊咁就番返上去，美匯指數回落，帶動其他貨幣向上。雖然貨幣回升令唔少股市升勢受阻，偏偏港股不在此列，噚晚夜期已成功重上100日線，今日港股預咗高開。

港股略為高開幾十點後扶搖直上，開市半粒鐘已升破二萬三關，噚日阿Man都話之前個市停咗兩日，係為咗再突破而儲力，並唔係好似坊間唔少所謂專家財演咁講，見個市唔行又話反彈乏力呀，反彈結束要掉頭。阿Man堅持個市仲要上，係因為大趨勢冇變仍然向上，若然今個星期港股報升，周線圖進一步改善，到咗23200首個目標，只要外圍冇乜事，回調整固後，下一目標係23500呢個相當關鍵嘅大位。

下半場會唔會一口氣殺上23200繼續kill啤啤，阿Man唔知會否一氣呵成殺埋23200嗰一批熊最好，咁今日一次過屠殺相等於三千張左右期指，可能又要抖一抖。過埋下星期農曆年幾日假期，再加埋期指下周四結算，缸邊友提早收爐唔出奇，做啱邊嘅都食夠皮，做錯邊都要認輸，最多假期後再報仇。

到十一點左右個市幾乎點咗穴一樣唔識郁，皆因缸邊友掛住睇思歪最後一份施政報告，即使內容都係了無新意，缸邊友焦點唔再放魚缸。今次呢份施政報告，相信唔會對魚缸帶嚟任何震盪，已被DQ嘅思歪唔見得再有乜嘢好激嘅措施會推出。

呢期阿Man甚少推個股，除咗超長線心水美圖(01357)，今日股價創上市後新高8.7元，終於上番水面。而喺呢段期間推介過兩個板塊，一個係代表舊經濟股嘅資源股，果然係抖完氣再升愈升愈有；另一個板塊係新經濟嘅科技股，當中喺1月6日提過可以保持盈利表現，交到功課嘅瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、仲有丘鈦科技(01478)等等，都有唔錯表現，當中瑞聲更加係半場升幅最大藍籌。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)