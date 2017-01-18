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今日 12:15 港股直擊

港股半日急升260點 長和系突出

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隔晚外圍滙市波動，美元下挫，英鎊急彈3%，港股今早甫開升上23000點水平，最多更升逾300點，成交增加。

恒指高開48點報22889，開市後升幅擴大，重上23000點關後愈升愈有，接近10時半，恒指最多升310點，高見23151，見兩個半月高位。中午收報23101，升260點或1.1%。

國企指數報9814，升112點或1.2%。

大市半日成交有384.12億元。

內地A股今早呈先低後高，上證指數半日升8點或0.29%，報3117點。

即月期指半日報23141，升287點，高水40點，成交51313張。

藍籌股普遍向上，騰訊(00700)升0.6%報198.9元，居成交金額榜首位。

成交第二大是滙控(00005)，升1%報64.85元。

中移動(00941)跑贏大市，半日升1.5%報86.3元。

長和系表現突出，長實地產(01113)升3.3%；長江基建(01038)升2.4%；長和(00001)升1.2%。

本地銀行股今早受追捧，恒生(00011)創52周高，半日升1.9%；中銀香港(02388)升2.5%。

瑞聲科技(02018)獲大行唱好，半日升3.7%，為表現最好藍籌。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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