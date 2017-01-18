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香港電訊(06823)發表名為「頻譜交易在香港 – 為何我們仍要等待？」的文章。

文章表示，頻譜交易提供一個商業機制，協助政府清空頻譜頻帶並重整頻譜。重要的是，這可將稀有的頻譜資源導向最有價值的用途，因而鼓勵更有效地運用頻譜，為消費者帶來重大裨益，包括更多元化的服務，例如真正5G及物聯網、更好的服務質量、更相宜的價格、增加投資及創新，以及加強競爭。

文章指出，頻譜交易容許頻譜持有人之間可隨時買賣頻譜，不受政府的干預。在市場力量下，頻譜可用作對應需求，並為流動通訊服務供應商提供一個收購更多頻譜的機會，以應付流動數據流量持續急增的需求。

不過，自2007年政府首次表示有意引入流動通訊業者之間的頻譜交易後，香港並沒有引入任何形式的頻譜交易。現在政府決定聘任另一家顧問公司，就頻譜交易進行新一輪研究。

文章引述研究報告稱，頻譜交易已經於主要海外市場例如加拿大、美國、澳洲、馬來西亞、新加坡、台灣及印度推行，並已具備運作良好、供流動通訊服務供應商之間進行頻譜交易的市場。

香港電訊重申，不限類別的頻譜交易，是最快捷及最有效的方式去清空低使用量的頻譜，為未來真正5G服務及物聯網打下基礎，並引領香港成為領先的智慧城市，促請政府應立即推出頻譜交易，切勿再拖延時間。