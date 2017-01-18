即巿股評 港股直擊

10天線呢張床彈真係唔錯，今朝睇新聞見到外圍同日股都跌，仲以為港股都會受特朗普嗰幾句說話影響，凳都未坐暖，就收到戰友Jack個whatsapp：23017 already。到我開到個電腦開埋恒指圖一睇，一支大陽燭升穿咗條100天線(22905點)，依家9點58分，恒指已經升咗216點，做緊23057點。無論恒指Call(11755)定恒指牛(69408)，都要多得張彈床。

依家10點1分，恒指最高暫時做過23074點，開番恒指牛熊證街貨圖對比一吓，先係22900至22999點呢相當於113張期指嘅熊證全數被食晒，如果開恒指5分鐘圖嘅話，就會見到係今朝9點45分嘅時候，恒指已經穿咗23000點，即係話呢113張期指係不消15分鐘就被大鱷全數吃掉，然後落隔。

再上嘅就由上年講到今年嘅重貨區23000至23099點同埋23100至23199點，剛剛打個電話搵人嚟收件幫手送出去之後，再睇返個市已經穿埋23100點，即係話23000至23099點呢堆相當於1502張期指嘅熊證貨又被大鱷吞埋。依家10點24分，恒指嘅高位已經上移至23127點，再升多72點就可以食埋23100至23199點呢1584張期指嘅熊證貨，一個朝早就食3086張期指，下晝可以唔駛返工啦。

呢啲咁靚仔嘅突破仲可唔可以追升？可以嘅，還記得上星期五(1月13日)《【輪證贏家】持盈保泰為上》裡面假設咁一個故仔嗎？大致上就係港股由上年年底升到1月頭個兩個星期，累升咁多之後開始有唔少錢會博跌，不過大戶仍然吼住23000到23199點呢堆幾千張期指嘅重貨，所以係會繼續向上行，只係中間會出現一段小插曲：「小型調整」。而呢個「小型調整」就喺100天線被頂住而10天線做彈床呢一吓(即星期一1月16日個支陰燭)做完，目的只係出現一個「小型調整」去吸引更多想個市跌/認為個市要跌/唔信邪個市唔跌嘅錢入場，完成「小型調整」後就反方向再將熊仔來個大屠殺，就係今日一支大陽燭反方向上行。

而如果按恒指牛熊證街貨圖嘅貨量嘅話係可以再追多100點到啦；剛剛將件郵件比完個速遞員之後，恒指愈升愈有，依家10點29分，恒指高位再上移至23151點，23100至23199點呢1584張期指都食咗一半，再向上數多100點，即係23200至23299點，仲有1254張期指；然而係呢個咁貼價嘅範圍相信會吸引一班等跌等咗好多而死唔信邪既人入場。

去到依家呢個moment，大戶都唔會再費神再嚟多次「小型調整」，直接食咗佢算吧啦，恒指牛(69030)，收回價22456，因為目標只係100點進漲，所以要用一隻比較高槓桿嘅牛證，嚟完成呢個極度貪心嘅trade；恒指Call(15267)，行使價23400點，屬輕微價外Call，適合安全貪心鬼，輪唔會死嘛。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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