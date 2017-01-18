即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後呈「先低後高」走勢，全日波幅156點。恒指收報22840點，升122點或0.54%，成交金額506.79億元。國指收報9702點，升36點或0.37%；上證收報3108點，升5點或0.17%；港股走勢優於A股。深証成指及創業板指繼上日急跌後，分別反彈1.17%及2.02%。

恒指以陽燭「吊頸」形態收市，可見指數越接近100 SMA及23000，沽壓越大。若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態，料在英國進一步公布「脫歐」消息前，以及特朗普正式就任美國總統前，港股市況仍傾向觀望。

中國國家主席習近平在達沃斯世界經濟論壇上演講稱，反對保護主義，貿易戰的結果只能是兩敗俱傷。並表明中國無意通過貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰。習主席預料2016年中國經濟預期成長6.7%，經濟長期向好的基本面沒有改變，當前面臨的困難包括經濟成長內生動力不足，金融風險有所積聚。

特朗普的振興製造業計畫再有進展，通用汽車 (GM US)宣布將對美國製造業務投 資10億美元，創造7000個工作崗位。拜耳 (BAYRY US) 也向特朗普承諾，一旦和孟山都(MON US)的合併交易通過監管審批，將在美國投資80億美元並創造3000個就業崗位。

不過，英國首相文翠珊承諾退出歐盟單一市場，最終退歐方案將交由議會投票表決，消息令英鎊兌美元隔夜飆升逾3%，創2008年來最大單日漲幅，美匯轉弱，利淡美股三大指數。今早亞太股市偏軟，夜期及ADR上升，香港特區行政長官將於今天發表施政報告，料會左右港股走勢，料恒指會在100 SMA (約22904)水平爭持。

個股介紹：

中國生物製藥(01177)的主要業務為研究、開發、生產及銷售中藥現代製劑，生物藥物及化學藥品。

在截至2016年9月底的首3季，集團錄得純利15.58億元，同比增長12%；期內收入123.27億元，按年增長7.7%。內地近期推出《「十三五」深化醫藥衛生體制改革規劃》，主要目標包括到2017年，基本形成較為系統的基本醫療衛生制度政策框架，到2020年，普遍建立比較完善的公共衛生服務體系和醫療服務體系。

集團的業務有望受惠國策，集團股價向好，成交增加，可予留意。集團現價市盈率約17.3倍，昨日收報 5.86元，上望 6.5元，止損設於 5.62元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。