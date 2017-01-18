隔晚美股復市下跌，道指跌58點，美元下挫，英鎊及日圓抽升。恒指今早高開48點報22889，國企指數高開21點報9723。
藍籌股個別走，滙控(00005)低開0.16%報64.1元。
騰訊(00700)高開0.9元報198.6元。
友邦(01299)低開0.5%報46.6元。
中移動(00941)領漲，高開0.8%報85.7元。
其他股份方面，渣打(02888)昨日急升近7%，今早高開0.3%報71.55元。
李寧(02331)市前有逾5.4億大手上板，股價低開1.8%。
隔晚美股復市下跌，道指跌58點，美元下挫，英鎊及日圓抽升。恒指今早高開48點報22889，國企指數高開21點報9723。
藍籌股個別走，滙控(00005)低開0.16%報64.1元。
騰訊(00700)高開0.9元報198.6元。
友邦(01299)低開0.5%報46.6元。
中移動(00941)領漲，高開0.8%報85.7元。
其他股份方面，渣打(02888)昨日急升近7%，今早高開0.3%報71.55元。
李寧(02331)市前有逾5.4億大手上板，股價低開1.8%。
|下一篇：
|德銀售有毒證券案 562億與美司法部和解
|上一篇：
|人民幣中間價大漲467點子 逾兩個月最強