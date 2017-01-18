今日 09:14
港股直擊
即月期指高開47點，報22901，較上日現貨收市高水60點。
H股指數期貨高開24點報9721，高水19點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
脫歐藍圖市場收貨 英鎊飆3%
今日信報
西九故宮雜談
占飛
｜
今日信報
美國重債又大使 黃金脫去金剛圈
習廣思
｜
今日信報
劉璇丈夫吹得跑得 王弢：我很清楚怎保持速…
林艷虹
｜
今日信報
上落市處臨界點
陸文
｜
今日信報
中共十九大影響不容忽視
姚遠
｜
財富管理
人工智能悖論
StartupBeat
Tillerson’s threat to China without Philippine support
Frank Ching｜ EJ Insight
特朗普指美滙過強 美國股市受壓
國際財經 ｜ 今日 07:31
安東油服上季新增訂單3.35億人幣
重要通告 ｜ 昨日 22:53
美股受壓 道指早段跌60點
國際財經 ｜ 昨日 22:56
夜期最新報22898 升44點
港股直擊 ｜ 昨日 22:50
Grand YOHO二期暫沽51伙
地產新聞 ｜ 昨日 22:39
開市焦點:港股窄幅待變 滙市波動添變數
港股直擊 ｜ 今日 08:21
紐約聯儲1月製造業指數遜預期
國際財經 ｜ 昨日 22:22
滙控歐智華:10%回報已很好
港股直擊 ｜ 今日 08:15
沃爾瑪在美增1萬個零售職位
國際財經 ｜ 昨日 22:08
達德利對美經濟持續擴張持樂觀態度
國際財經 ｜ 昨日 22:26
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞