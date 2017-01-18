港股直擊 即巿股評

港股昨日反彈過百點，不過成交未配合，大市未有明確方向。隔晚外圍滙市波動，投資者宜留意資金流向變化，港股ADR預示今早恒指有望高開幾十點。

隔晚歐美股市普遍向下，英國股市創去年6月以来最大單日跌幅；英國首相文翠珊（Theresa May）昨日清楚交代脫歐藍圖，確定英國將會離開歐洲單一市場，改為尋求與歐盟談判全新自由貿易協議，並表示脫歐後會採用部分歐洲法律及參與當地項目，試圖減少硬脫歐衝擊，消息刺激英鎊一度飆升2.9%，為1998年以來最大單日升幅。全球不確定性上升，日圓吸引資金避險，美元兌日圓跌穿113水平。

美股假後復市，道指收跌58點或0.3%，報19826點。標普500指數收跌0.3%，報2267點。納指跌0.6%，報5538點。美國候任總統特朗普有關強勢美元問題的講話導致美元滙率大幅下滑。上周五《華爾街日報》報道稱，特朗普在接受採訪時稱美元滙率「過強」，原因是某國維持自己的貨幣貶值，認為過於強勢的美元令美國公司無法與他們開展競爭，影響是致命性的。那邊廂，國家主席習近平出席達沃斯世界經濟論壇時表示，堅決反對保護主義，貿易戰的結果是兩敗俱傷， 又表示中國無意透過貨幣貶值，提升貿易競爭力，亦不會主動打貨幣戰。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報63.88元，跌0.32元。中移動(00941)ADR收報85.74元，升0.69元或0.8%。國壽(02628)ADR收報21.22元，升0.07元。資源股造好，中石油(00857)ADR收報6.28元，升0.04元；中石化(00386)ADR收報6.15元，無升跌；中海油(00883)ADR收報9.94元，升0.08元。

ADR港股比例指數報22894，較周二恒指收市升53點或0.23%。港股昨日反彈，尾段最多升149點，高見22867點，迫近100天線阻力(約22905點)，收市升122點或0.54%，報22840點。恒指短期繼續在10天線(今日料為22740附近)及100天線之間上落，若升穿22971點近期阻力，則有力突破23000點水平。

焦點板塊

英鎊急彈，可特別留意滙控、渣打(02888)、長和(00001)及長建(01038)等股份表現。另外，軍工股及汽車股昨日表現突出，今日可續跟進。此外，特首梁振英將於今早11時在立法會發表2017年施政報告，預料會交代短中長期的土地供應，留意地產股表現。

焦點股份

濰柴動力(02338)：發盈喜，預期截至去年底止全年淨利潤按年增加55%至80%，2015年同期淨利潤13.91億元人民幣。

寶信汽車(01293)：發盈喜，預期全年盈利按年增長不少於1.8倍，2015年同期盈利為2.2億元人民幣，盈利大增主要因為公司獲廣匯汽車完成收購後，業務企穩並穩步增長。

陽光紙業(02202)：發盈喜，預期去年綜合溢利將增加不少於1.2倍。