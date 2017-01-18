即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開101點後，一度倒跌7點見22710點，其後逐步回升，全日升122點，收報22840點，大市全日成交額縮減至506.79億元。目前投資者的入市態度轉趨審慎，主要由於內地第四季度GDP將本周五公布，加上美聯儲主席耶倫也會在周四、周五出席活動期間發表對美國貨幣政策目標、經濟前景的看法，加上特朗普本周五正式就任美國總統，未知會否有「突發」性的消息發生，建議現階段應候低吸納，不宜過份心急入市，應候恒指回落至22500點以下分批入市。

選股方面，建議可留意中國龍工(03339)，該公司主要業務為製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器以及為基建機器提供融資租約。由於內地今年有大量基建及房屋投資，而中國龍工又已成為行業龍頭，市場佔有率由14年的15%推升至16年首10個月的18%，對其發展最為有利。

上月初該公司便發盈喜，預期2016年底止年度純利將錄得大幅上升，以反映其營業收入增長、成本費用有效控制及外滙滙兌收益增加，並特別強調下半年盈利情況明顯較去年同期為佳。

基本因素方面，目前中國龍工的現金流理想，加上多年來在控制成本方面特別出色，其股價在發盈喜後曾出現急升，其後出現回吐，但踏入2017年又展開新一輪升浪，預計一浪高於一浪的走勢仍會持續，建議可候1.81元買入，目標2.15元，跌穿1.7元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益