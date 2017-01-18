即巿股評 港股直擊

周一是美國馬丁路德金紀念日假期，美股休市一天。假期後，市場本周焦點除了瑞士達沃斯世界經濟論壇、美國聯儲局主席耶倫一連兩天的演講、歐央行周四議息和美國候任總統特朗普周五就職演說外，還有藍籌股業績期，將左右美股走勢。

美股業績期於上周五率先由幾家銀行股揭開序幕。美國銀行去年第四季盈利47億美元，增加43%；摩根大通季賺67億美元，增長24%，打響頭炮。相對而言，富國銀行則較為遜色，上季收入和盈利均不及預期。三家銀行淨息差收入為103億、121億和124億美元，皆錄得增幅，分別按年升6%、5%和7%，可見息口稍微向上即對金融機構起正面作用。

花旗、高盛及美國運通等大型金融機構將於今明兩天派成績表，備受關注。

另外，科技股Netflix與IBM的業績亦成市場焦點。研究機構FactSet預期，網絡電視串流服務商Netflix每股盈利(EPS)13美仙，按年增加30%，看似所訂的預期目標頗高。然而，過去10個季度中，有8次Netflix的成績都能超越FactSet的預期，因此這次亦要拭目以待。

根據彭博數據，截至上周五，標普500指數成分股中約有29家公司已公布業績。當中，錄得收入或盈利增長的企業分別有25家及24家，勢頭不俗。

另一方面，已經派發成績表的29家企業當中，有21家盈利增長勝預期，似乎可以帶來少許的炒作空間。

整體而言，FactSet上周五發表報告，上調標普500指數整體成分股上季盈利增幅預測，由去年底的升3%調高至3.2%，這將會是自2014年第四季和2015年第一季以來首次重現連續兩季錄得盈利按年增長【圖】。

FactSet指出，考慮到過往的增長預測較為保守，今次改為按過去5年平均低估實際增長表現幅度來作調整，推算去年第四季實際盈利增長甚至高達6.1%，倘預測成真，美股豈非如虎添翼？

港股方面，恒指昨早高開101點見22819點後，升幅迅即收窄，其後一度倒跌7點，低見22710點，惟午後隨內地股市呈反彈，恒指升穿上午高位，尾段最多漲149點，高見22867點，逼近100天線阻力(約22905點)，最終收市升122點(0.54%)，報22840點。大市全日成交僅506.8億元。

恒指自去年9月開始沿下降通道運行，雖然前幾天向上突破下降通道頂線，但是在接近23000點(即成交密集區、去年上升浪的23.6%回調支持位，以及100天線附近)遇上頗大的阻力，導致目前恒指於23.6%回調支持位與下降通道頂線之間爭持。

若從指數日線(無基準)輪動圖來看，恒指與國指已經移入領先方格內，並且趨向右方發展，意味表現仍在改善；惟須留意兩者上升動力未有進一步增強，後市發展視乎是否有新的動力帶動恒指爆上；不然，恒指一旦下滑並跌穿50天移動平均線(約22447點)，去年底展開的反彈浪有可能告一段落。

信報投資研究部

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