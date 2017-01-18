即巿股評 港股直擊

內地近年力推「一帶一路」，基礎建設項目陸續展開；加上積極促進公私營合作項目(PPP)，刺激市場對基建及工業機器的需求。中國龍工(03339)為國內工程機械製造商，主要製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，另亦為工程機械提供融資租賃。

內地進入機械更換周期，行業呈復甦狀態。儘管今年全球經濟不明朗因素甚多，但依然看好內地建築機械產業發展；加上龍工近年業績表現不差，並在行業低迷期搶佔不少市場份額，現已晉身成為裝載機市場龍頭，相信有助於從行業復甦中取得成果。

截至2016年6月底止，受惠中小型裝載機訂單增長，以及有效控制成本，上半年純利按年增長12.9%至2億元人民幣，每股基本盈利 0.0467元人民幣，營業額下跌11.2%至26.15億元人民幣，不過，同期毛利率下跌2.3個百分點至23.6%。

分部業務方面，輪式裝載機營業額13.1億元人民幣，佔總收入比重達50%，是其主要收入來源。雖然該業務收入下跌18.4%，但跌幅已顯著較前一年度的43.4%減少。另外，來自起重叉車收入增加11.5%至6.21億元人民幣，佔比為23.7%；挖掘機收入下跌5.6% 至3.24億元人民幣，佔比為12.4%；零件收入減少16.4%至3.23億元人民幣，佔比為12.3%；壓路機收入減少20.4%至3,644萬元人民幣，佔比為1.4%。

已就2016年業績發布盈喜

龍工已於去年12月初為發布盈喜預告，預料截至年底止的全年純利將大幅提高，主因下半年營業收入增加，加上持續有效控制成本費用，以及匯兌收益等增加；並強調下半年盈利情況顯著優於前年同期，業務錄得強勁復甦。

龍工致力推進綠色環保智能產品，加大新產品和技術的研發及投入，相信集團的核心產品能在國內繼續保持領導地位。此外，龍工成本控制能力較強，整體現金流健康，相比同業經營槓桿較低，有效撥備覆蓋率遠高於同業的中聯重科(1157)，因此在建築機械行業中可被視為首選。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國龍工2016、2017及2018年每股盈利為0.066元、0.09元及0.115元人民幣，給予12個月目標價2.20港元，相當於2016年預測市盈率29.4倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理