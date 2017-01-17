港股直擊 即巿股評

港股昨日回吐逾200點後，今日在內地股市喘穩下反彈，市場關注英國或「硬脫歐」，並觀望今日開幕的達沃斯世界經濟論壇(WEF)，升市成交未見配合。

隔晚美股假期休市，恒指高開101點，之後升幅迅速收窄，曾倒跌7點，見22710點全日低位，於10天線(約22665點)上方見支持，其後發力抽高，上午最多升114點，中午升99點。大市午後升穿上午高位，尾段最多升149點，高見22867點，迫近100天線阻力(約22905點)，收市升122點或0.54%，報22840點。

國企指數報9702點，升36點或0.37%。

大市全日成交只有506.79億元，為今年以來第二低成交。

即月期指收報22854，升90點，高水13點。

內地股市昨日大幅波動，今日先跌後升。深成指昨日急跌3%，今日收升1.2%；創業板指數升2%。上證指數結束5連跌，收報3108點，微升5點。在本港上市的ETF南方中創業板(03147)連跌七日後，今日收升2.1%。

全日有近800隻股份上升，下跌股約550隻。藍籌股普遍造好，騰訊(00700)升0.5%，報197.7元，居成交金額榜首位。長實(01113)昨日斥2.1億回購，今日升2.2%，為表現最好藍籌。中石化(00386)亦升逾2%，「三桶油」中表現最好。傳將公布業務重組的國泰(00293)續見支持，收升1.7%。下跌股方面，建行(00939)跑輸大市跌0.2%，居成交榜第3位。蒙牛(02319)遭瑞信下調評級至「跑輸大市」，收跌2%，為全日表現最差藍籌。

焦點板塊

國際金融股：市場預期英國首相文翠珊將宣布退出歐盟的綱領，包括清楚脫離歐盟單一貨品與服務市場，與對方建立一個全新的貿易夥伴關係，相當於「硬脫歐」。另外，高盛發表報告，分別上調滙控(00005)及渣打集團(02888)目標價至74元及66元，以反映自去年6月底英國公投決定脫歐後，波動性較行預期為低。滙控今日收升1.6%，報64.2元，貢獻大升38點。渣打(02888)急升6.9%，創52周新高。友邦(01299)升0.9%，亦跑贏大市。

汽車股：另一跑贏大市板塊，東風(00489)獲瑞信上調目標價至9.6元，收升3.6%；吉利(00175)見兩個半月高位，收升5.1%，報8.62元；華晨(01114)及廣汽(02238)升逾2%。日前發盈喜的中升控股(00881)連續兩日急升後，今日再升4.1%，創逾兩年高位。

軍工概念股：今日午後突見炒上，日前獲滙證唱好的中船防務(00317)急升一成一；中航科工(02357)升5.4%。中國航空工業國際(00232)亦升11.3%。航天控股(00031)升4%。

焦點股份

盈喜股：多隻股份發盈喜後造好，建滔系創過52周新高，建滔化工(00148)收升2.8%，建滔積層板(01888)曾升近4%，惟收市倒跌0.4%。上市兩個半月的中糧肉食(01610)升10.2%。中國三江化工(02198)料由虧轉盈賺5.5億人民幣，股價升13.8%。新天綠色能源(00956)料全年至少多賺1.9倍，收升7%。

另外，兩隻仙股分別建議供股和更改每手買賣單位，藍鼎國際(00582)擬削減股本後折讓41.9%進行「一供五」，收市大跌29%。標準資源(00091)擬「二合一」再「二供一」，收市急挫四成半。

恒騰網絡(00136)：上周五急插兩成九，昨日略為喘穩後，今日午後沽壓復現，曾挫14.8%，創52周新低，收市無升跌，報0.29元。

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