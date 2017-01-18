即巿股評 港股直擊

今日與大家討論創業板股份轉上主板的要求，事源學生Eric留意到百本醫護 (08216) 於去年9月2日晚上宣布申請轉板，至今未有公布進一步消息，根據六個月的期限安排，若於今年3月1日未能獲批轉板，暗示不獲港交所批准，屆時集團仍有意轉板，必須向港交所重新提出申請，於是他查閱集團過去三年(2014年6月底至2016年6月底)的財務資料，結果是不合申請資格，問我有何看法。

三項溢利要求

就著Eric的提問，我查閱港交所的相關規則，根據「股本證券基本上市規定 」，若要通過「盈利測試」要求，提出申請之創業板股份必須在「股東應佔溢利」上達到過去三個財政年度至少5000萬元 (最近一年溢利至少2000萬盈利，及前兩年累計溢利至少3000 萬元)，而百本醫護過去三年的股東應佔溢利分別約870萬、2239萬和2684萬元，即累計三年、累計兩年和一年的溢利約5793萬、4923萬和2684萬元，理應已乎合上述三項溢利要求。

需為日常業務

而學生的著眼點，應是「上市規則第8.05(1)(a)條之最低溢利規定」，內容是申請人必須具備不少於3個會計年度的營業記錄 (參閱《上市規則》第4.04條)，而在該段期間，申請人最近一年的股東應佔溢利不得低於2000萬元，及其前兩年累計的股東應佔溢利亦不得低於3000萬元。上述盈利應扣除日常業務以外的業務所產生的收入或虧損。關鍵在最後一句，參考百本醫護過去三年的「其他收入及收益」分別約186萬、284萬和342萬元，經調整後的三年溢利分別約684萬、1955萬和2343萬元，即累計三年、累計兩年和一年的溢利約4981萬、4298萬和2343萬元，可見累計三年溢利少於5000萬元，故此得出不合要求的結論。

解法未必如此

筆者的看法是上市規則第8.05(1)(a)條的解法未必如此，損益表之中的項目是否被視作日常業務所產生的收入或虧損，是由港交所自行定奪的，而三年的溢利計法，亦未必如我們在年報上看到的數據。參考於去年6月30日申請轉板的揚科集團(01460)轉板前代號(08140)，於2014年、2015年和2016年3月底的股東應佔溢利約-159、2007和2882萬元，即累計三年、累計兩年和一年的溢利約4729萬、4888萬和2882萬元，理應累計三年溢利少於5000萬元，結論是不乎合轉板要求，然而此股卻於同年10月3日獲批准轉板，並於10月11日生效。

公眾難知真相

再看中國基建港口(08233)，申請轉板日期為去年6月27日，並於同年10月7日宣佈申請未獲批准，原因為本公司並未符合主板上市規則第8.05(1)(a)條之最低溢利規定。參考此股於2013年、2014年和2015年12月底的股東應佔溢利約474萬、2559萬和2458萬元，即累計三年、累計兩年和一年的溢利約5491萬、5017萬和2458萬元，應是完全乎合要求才對。當然我們可以指出此股過去三年的其他收入約463萬、1123萬和1175萬元，經調整後溢利約11萬、1436萬和1283萬港元，即累計三年、累計兩年和一年的溢利約2729萬、2719萬和1283萬港元，就能解釋此股不能成功轉板的原因。然而這只是一種「推測」，除非中國基建港口再發公告進一步交代未獲批准原因之詳情，否則只有港交所和申請人才知道真正的原因。

聶Sir

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。