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今日 18:40 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】自動系統吸引力低

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自動系統(00771)早前以1.18億美元(約9.15億港元)收購美國電子資訊科技解決方案供應商Grid Dynamics 。最近發動兩項財技集資。

自動系統擬進行「二供一」，淨集資1.89億至1.9億元，佔擴大後已發行股本約33.3%，供股價1.1元。此操作不需要股東特別大會批準，周四(19日)便會除淨，假設除承諾股東外無其他股東供股，控股股東和包銷商將手持77%股權。

本來看似簡單的供股收貨操作，不過集團同日又公布擬以初始換股價1.2元，發行本金總額最多3.5億元可換股債券。債券一經轉換，相關股份佔擴大後以發行股本35.7%(計及供股發行股份)，即控股股東持股將被攤簿至47%。

由於發行可換股債券需要召開股東特別大會批準，故此雖然自動系統供股收貨意味頗濃，在除淨後可能見異動，但完成後大幅炒高機會變細，因為需要保留足夠票數應付股東大會。

根據集團中期報告，現金或等值物品有2.19億元，而兩項操作集資共約5.4億元，當中九成支付收購代價，但仍見緊絀，或再有集資可能。

另外，此類分析含有假設，愈多財技便愈多假設，換言之被推翻的可能性相對提高，而投資機會和金額則要降低。 今日中午執筆時自動系統報1.41元，跌0.7%，較供股價高逾28%，亦非吸引價位。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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