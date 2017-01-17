即巿股評 港股直擊

隔晚花旗假期無市，歐洲魚缸喺米字旗國首相發表有關脫歐講話而偏軟，市場傾向相信米字旗國會「硬脫歐」，資金避險情緒略為升溫。不過資金仍然熱衷於喺環球股市投資，港股亦會係其中一個市場。雖然內地股市喺阿爺洗太平地時持續披弱，加上過年前資金較為緊掘，令A股近日跑輸，但港股唔多受內地影響，今早略為低開後，好快已扭轉跌勢回升。

恒指今早高開101點後升幅隨即收窄，更曾倒跌7點，低見22710點，不過喺10天線(約22662點)前已見支持，其後發力抽高，最多升114點，高見22832點，只可惜上面亦畀條100日線(約22904點)cap死咗，中午報22817，升99點或0.4%。國企指數跟內地略為跑輸，半日報9688點，升22點或0.23%。今日上半場個市就係咁窄幅，11點後幾乎唔識郁，暫時大市冇方向。不過阿Man認為冇方向中仍有方向，就係大市由21500點上嚟一路係升緊，暫時上升趨勢未有被破壞，噚日回調今日唔郁，係為咗下一個突破而儲力，一旦恒指重上100日線，呢一次大市應該衝破二萬三，甚至一口氣上到23200點，殺咗批熊仔街貨先再算。

話就話市場對米字旗國硬脫歐有顧忌，避險情緒有所增加，但睇番幾隻國際金融股包括大笨象(00005)、渣兜(02888)同友邦(01299)嘅表現，相信市場對米字旗國硬脫歐已接受。跟住落嚟今個星期仍會左右大市係內地周五公布GDP同埋「侵侵」就職坐正花旗總統。好老實大家對內地GDP唔會抱太大期望，能保6.5%都要劏雞還神，至於花旗新總統登場，亦唔係乜嘢新鮮事物，反正大家都熟習咗「侵侵」嗰種估佢唔倒，嚇你一驚嘅作風，佢入主白宮，短期唔見得會對各地魚缸有太大衝擊。

反而港股本身要確認今次升上嚟，喺新一輪中期升浪嘅開始，又或者只係跌浪中其中一個反彈，關鍵係未來能否升穿上個月12月8日嘅期指高位23146點。如果大市能升穿23146點嘅話，幾乎可以確認新一輪中期升浪，再睇去年9月9日高位24374點，即是呢一輪中期調整浪起步位，中線亦好大機會升穿，而阿Man預測今年恒指要破頂見38000至39000呢個位好大機會bingo。

既然繼續睇好後市，有股票喺手嘅你，基本上可以坐定定，至於未有貨嘅你，現水平買貨有買貴，冇買錯，若然睇緊今年仲有成萬點可以升，又唔想用腦揀貨買，盈富基金(02800)應該幫倒你。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)