港股直擊 即巿股評

市場關注英國或硬脫歐，並觀望今日開幕的達沃斯世界經濟論壇(WEF)，隔晚歐洲三大股市低收。港股昨日回吐逾200點後，今早於10天線和100天線間的區間反覆靠穩。

隔晚美國假期休市，恒指高開101點，甫開升幅急縮，曾倒跌7點，見22710點半日低，於10天線(約22663點)上方見支持，發力抽高，曾升114點，見22832點半日高，受制100天線(約22904點)水平。恒指中午收報22817點，升99點或0.4%，大市成交額272.89億元。

國企指數報9688點，升22點或0.2%。

A股今早仍然反覆偏弱，半日低收，滬指跌0.5%；深指跌0.35%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；中移動(00941)升1%，兩股貢獻大市31點。另外，傳將公布業務重組的國泰(00293)續見支持，半日升2.9%為表現最好藍籌；「三桶油」升0.4%至2%，以中石化(00386)表現最好。相反，蒙牛(02319)遭瑞信下調評級至「跑輸大市」半日跌2.5%為表現最差藍籌；中海外(00688)跌0.9%。長和系個別走，長和(00001)跌0.8%；擬派特別息的電能(00006)升0.3%；長建(01038)回吐1.1%；長實地產(01113)昨回購，半日升2.5%。

焦點板塊

國際金融股：市場預期英國首相文翠珊將宣布退出歐盟的綱領，包括清楚脫離歐盟單一貨品與服務市場，與對方建立一個全新的貿易夥伴關係，相當於「硬脫歐」。國際金融股造好，滙控(00005)滙高盛上調目標價，股價升1.3%；友邦(01299)升0.9%，兩股貢獻大市45點。渣打集團(02888)見52周新高，半日升5.2%，亦獲高盛升目標價。

汽車股：今早另一跑贏板塊，東風(00489)獲瑞信上調目標價至9.6元，半日升2%；廣汽(02238)升3.1%；吉利(00175)升2.6%；北汽(01958)和華晨(01114)升1.3%。

焦點股份

電盈(00008)：去年少賺11%，末期息增18%，獲花旗維持「買入」評級，半日反覆升0.9%。而昨日急升近一成的香港電訊(06823)半日升1.2%。

盈喜股：多隻股份發盈喜後急升，建滔系周創52周新高，建滔化工(00148)升3%，建滔積層板(01888)升3%；半新股中糧肉食(01610)升6.8%；中國三江化工(02198)升12.9%；新天綠色能源(00956)升6.1%。

另外，兩隻仙股分別建議供股和更改每手買賣單位，藍鼎國際(00582)擬先進行資本重組(包括資本削減及拆細)，再折讓41.9%「一供五」，淨籌約50.7億元，半日挫27.9%；標準資源(00091)擬「二合一」再「二供一」，半日挫26.3%。

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