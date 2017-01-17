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今日 11:23 港股直擊 即巿股評

恒指倒跌後拉升過百點 滙控友邦造好

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隔晚美國休市，歐洲三大股市低收，港股昨日回吐逾200點後，今早靠穩。恒指高開101點，甫開升幅急縮，曾倒跌7點，見22710點，於10天線(約22662點)上方見支持，發力抽高，暫時最多升114點，見22832點，受制100天線(約22904點)水平。截至上午約11時15分，恒指報22811點，升93點或0.4%，大市成交額233.01億元。

國企指數報9695點，升29點或0.3%。

A股今早續軟，滬指跌0.43%；深指跌0.2%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；中移動(00941)升0.5%；國壽(02628)升0.5%；中行(03988)升0.6%。相反，蒙牛(02319)跌2.5%；中海外(00688)跌1.1%。

市場預期英國首相文翠珊將宣布退出歐盟的綱領，包括清楚脫離歐盟單一貨品與服務市場，與對方建立一個全新的貿易夥伴關係，相當於「硬脫歐」。國際金融股造好，滙控(00005)升1.4%；友邦(01299)升0.9%，兩股貢獻大市54點。渣打集團(02888)見52周新高，最新升4.6%；

電盈(00008)去年少賺11%，末期息增18%，獲花旗維持「買入」評級，最新反覆升0.7%；昨日升近一成的香港電訊(06823)最新升1.4%。

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