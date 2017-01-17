即巿股評 港股直擊

噚日支陰燭將恒指條100天線由之前嘅支持變成依家嘅阻力，全日低位22657點，同條目標10天線(噚日22596點)只係相差61點，不論係恒指Put(11767)定恒指熊(62325)都應該肥到漏。

今朝早未出門口時見到日股跌過百點，心諗：嘩！隻熊仔肥到滯呀。係地鐵啱啱過咗海喺北角月台行去對面轉車時，抬頭見到個鐘9點21分，即係港股做完U盤啦，開app一睇，點解會有101點升架？Well，唔緊要，噚日買嘅時候個點數比依家還要高，即係未入肉，只係賺少咗啫。

返到公司坐低開電腦電視，係電視角落頭見到恒指升得個25點，原來今日出咗嚟個樣暫時做緊高開低收。依家10點18分，暫時做緊個低位係22710點，同今日條10天線(22656點)，只係爭54點。

拆開恒指5分鐘線之後見到原來今朝港股由高位開咗市之後就係咁回；如果拆細啲，去到3分鐘圖的話，就會見到今朝港股個頂就被條750分鐘線(3x250線，9點33分報22821點)頂住。依家10點24分，恒指做緊22795點，升77點，返番去日線圖睇嘅話，恒指下方仍然有條10天線做彈床，若然手上仲揸住隻Put或者熊仔嘅話，趁接近10天線時就應閃人穩陣啲。

點解咁講，因為恒指牛熊證街貨圖上見到23000至23099點，同23100至23199點呢個兩位啲熊仔未走，而且23000至23099點呢度噚日新增熊證數量相當於396張期指，反而23100至23199點有相當於173張期指嘅熊證撤退，即係話大家都開始進貼價熊博個市再向下跌。

係，個市真係升得好多，不過再望埋啲牛證先啦。下方牛證最近個位係22500至22599點，但呢度只得303張期指嘅貨，數落去每100點範圍內嘅牛證，用期指張數嚟數嘅話，最多貨都只係22100至22199點嗰587張期指。

如果將22500至22599點去到21600至21699點呢1000點以內嘅牛證貨量加埋，總數就等於3263張期指；又如果將22900至22999點去到23200至23299點呢400點以內嘅熊證貨量加埋，總數就等於4208張期指。向上行400點嘅收獲仲多過向下行1000點嘅總和，相信大家都識揀架啦，恒指Call(11755)，行使價22888點；恒指牛(69408)，收回價22300點，穿下行第二個check point，即50天線(22447點)就要撤退。

噚日下晝有幸同兩位前輩老樓師兄劉兆昌同埋測量界猛人陳家欣食lunch，席間由佢哋相識講始講起(佢哋識個時我諗我啱啱學識加減數，仲係要用手指數個種)，聽佢哋兩個講嘢我就好似睇咗一場《香港百年地產史》咁。有人話上一代嘅人啲嘢out-dated，唔啱依家呢個咁資訊發達、科技進步嘅世界；但係我覺得無前人又點會有我哋呢班細路去接到呢；無第一代舊式嘅轉盤電話，又何來有今日嘅iPhone7呢。我期待廿年後部手提電話個樣同function(可能已經無咗呢樣嘢，同call機一樣被淘汰)，更感謝兩位前輩嘅分享。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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