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今日 10:19 港股直擊 即巿股評

【異動股】三江化工急升18% 料去年虧轉盈

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中國三江化工(02198)股價急漲，暫時最多升18.1%，見2.48元逾兩個月高，最新升11.9%，成交額1570萬元。

集團發盈喜，預期截至去年底止全年股東應佔純利約5.5億元人民幣。該公司2015年錄得虧損1.46億元人民幣。

該公司解釋，預料轉虧為盈，主要由於MTO的產品毛利改善、聚丙稀生產設施去年7月投入商業運行後的產能和銷售量的増加；以及與經營、管理及出售浙江美福石油化工的股本權益相關的收益增加。

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