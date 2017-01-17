即巿股評 港股直擊

恒指昨低開後呈「先高後低」走勢，主要跌幅在10時前出現，全日波幅251.51點。恒指收報22718.15點，跌219點或0.96%，成交金額568.61億元。國指收報9666點，跌121點或1.24%；上證收報3103點，跌9點或0.3%。雖然上證走勢優於港股，但深証成指及創業板走勢偏淡，分別下跌2.95%及3.64%，可見科技板塊的走勢並不理想，另一個原因可能與內地IPO提速有關。

恒指以陰燭收市，失守100 SMA及補回1月11日出現的上升裂口，走勢轉差，料支持參考為10 SMA。

IMF調高美國今明兩年經濟增長預測至分別2.3%及2.5%，主要受惠於美國下任總統特朗普將推動減稅及基建投資，但同時預警美元大幅上升所帶來的風險。IMF同時也調高中國今年的經濟預測至6.5%，原因是預期政府將延續刺激政策，但同時也對債務風險發出警告。

昨晚美股休市，歐洲股市收低，投資者擔憂英國將退出歐盟單一市場，而且美國候任總統特朗普預測其他國家可能效仿英國。今早亞太股市個別發展，夜期上升，料恒指有望反彈，但100 SMA (約22906)有阻力。

中國國家主席習近平將於香港時間晚上6時出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會開幕式，並發表主旨演講；英國首相文翠珊將公佈「脫歐」計畫細節，料都會為市況添變數。

個股介紹：

國泰航空(00293)的主要業務為經營定期航空業務、航空飲食、航機處理、飛機工程及營運貨運站。

在截至去年6月30日止中期，集團錄得股東應佔溢利3.53億元，按年下跌82.1%，表現遠遜市場預期。業績公布後，集團股價反覆下滑，直至近日有外電報道，指國泰航空或於本周公布一次關鍵業務評估的結果，並將宣布一項重大重組計劃，包括裁員、削減成本，並將更多航班轉移到子公司國泰港龍航空，以應對其他航空公司的競爭。

受消息影響，國泰股價向好，成交增加，可予留意。集團現價市盈率約7.1倍，周息率2.9%；股份昨收 10.86元，上望 11.6元，止損設於 10.54元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。