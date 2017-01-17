港股直擊 即巿股評

港股昨日回吐超過兩百點，夜期造好下，今日有望在10天線附近找到支持，內地股市能否喘穩值得關注。

隔晚美股因馬丁路德金日休市一天，歐洲三大股市則集體下跌，英國股市結束連續12日收市新高走勢，收市跌0.15%，報7327點。德國DAX指數收跌0.6%，報11554點；法國CAC指數跌0.8%，報4882點。歐洲銀行股指數下滑1.4%，回吐前一交易日錄得的漲幅。德國車商寶馬、戴姆勒和大眾汽車下跌1.5至2.2%，之前美國候任總統特朗普警告稱，將對從海外進口的汽車徵收35%的邊境稅。

IMF維持2017年、2018年全球經濟增長預期3.4%、3.6%不變；將2017年、2018年美國經濟增長預期上調至2.3%、2.5%；將2017年中國經濟增長預期上調至6.5%；將2017年歐羅區經濟增長預期上調至1.6%。

本港夜市期指收市升54點報22818，高水100點。恒指昨日明顯失守100天線(約22906點)水平，收報22718點，跌219點或1%。恒指短期支持參考10天線（估計今日約22670點附近），阻力位仍然是23000點水平。

內地股市昨日大幅波動，深圳股市尤其創業板大跌，市場歸咎於IPO加速拖垮行情，另外亦有分析認為，解禁和減持壓力、春節資金面偏緊等也造成利空。此外，還有人猜測與再融資有關，有媒體報道稱今年監管層或將再融資規模壓縮一半左右，屆時很多中小盤股依靠定增收購講「故事」的模式將不再延續。

習近平今日將在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的開幕禮發表主題演講，作為首位與會的中國國家主席，習將提出全球經濟治理的「中國方案」，在貿易保護主義抬頭的新形勢下，中國作為拉動全球發展的火車頭，其聲音成為論壇的重點和亮點。

焦點板塊

礦產資源股：昨晚歐洲市场普遍下跌，僅礦業股走高。紐約期金收漲6.8美元或0.6%，報1203美元/盎司，創八周以來新高。此外，內地黑色商品系期貨包括鐵礦石、焦炭、螺紋鋼、焦煤等亦繼續偏強，投資者可留意有關板塊表現。

焦點股份

電訊盈科(00008)：公布截至去年12月底股東應佔溢利20.51億元，按年下跌10.63%，派末期息20.17分，較2015年同期增加18.4%。

長實地產(01113)：公布周一於市場上回購該公司424.4萬股，佔已發行股本0.11%，每股最高價49.7元，最低價則為49.15元，涉及資金2.1億元。

建滔系：兩股發盈喜，建滔化工(00148)預期去年淨利潤按年大幅增長1.9倍至兩倍。建滔積層板預期全年淨溢利按年增長2.1倍至2.2倍，溢利增長主要由於出售其全資附屬帶來一次性收入，若不計及該收入，料淨溢利按年增長50%至60%。