即巿股評 港股直擊

恒指去年12月中觸底回升，踏入2017年後升勢未遏，直逼23000點重要阻力。隨著此市場趨勢，近期認股證資金流亦有明顯轉向的跡象。

觀乎去年12月最後兩周，個股認購證累計淨流入金額約6,700萬元，流入金額較恒指產品為高，但直至今年1月首兩週，個股認購證則累計淨流出約8,300萬元。而於1月份首兩週，恒指認沽證則錄得約5,800萬元資金淨流入。有關情況或反映投資者於該段期間，趁個股反彈先行沽出好倉獲利，並轉投指數認沽證作看淡部署，同時避開指數上行時的收回風險。投資者如認為23000點阻力大兼會見頂回吐，下一步應考慮如何選擇合適產品來配合此看法。

事實上，不少投資者在選擇產品時仍以成交作為首要參考，成交額愈大的產品，愈能獲得投資者歡心。不過，正如筆者前文《拆解輪證成交與流通量的迷思》所述，權證的價值是衍生自正股的價值，與權證的成交無關，因此權證的大成交並不代表該產品的價格有大升或大跌的可能。投資者在選取產品時，應多花時間了解哪些條款的產品切合自己的風險取態及對正股的看法。

從本周一成交情況觀察，大部分活躍恒指認沽證為頗價外的中長期證，行使價甚至遠至21000點水平或以下，價外幅度近10%，未必為最合適條款的產品。此外，目前投資者普遍傾向短線部署，長年期產品並無特別優勢，而該類證實際槓桿亦未見吸引，當日同類型活躍沽證最高槓桿亦僅約10倍；；反觀一些中短年期、較貼價的認沽證，槓桿比上述提及的產品更佳，較適合應用於目前市況。

選輪步驟

投資者其實可參考以下步驟，以選出心水產品。首先，訂出恒指的調整幅度及目標水平，例如行使價不低於22000點之產品。其次，於行使價22000點或以上的產品找出槓桿理想的選擇。目前市場上分別有兩批中短期貼價認沽證，可提供理想的實際槓桿。其中一批是行使價於22200點左右，4月份到期，實際槓桿約15倍之產品。最後，投資者於該批產品中可按不同指標挑選合適產品。目前市場上此類條款之產品共有三隻，投資者如要求低街貨量兼發行人積極維持較窄買賣差價，可考慮認沽證14105，其街貨量以週一計僅約12.4%，目前亦維持窄買賣差價。

高盛 (亞洲) 證券衍生工具部

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