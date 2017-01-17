即巿股評 港股直擊

期指自去年12月23日低見21477點後，出現了明確的反彈，在短短十數個交易日內，一口氣反彈了超過1500點，至上星期四最高的23012點後才出現了較明顯的阻力，昨天更𠄘因內地創業板急跌及英國「硬脫歐」等的外圍的風險因素升溫的影響下，即月期指出現了較明顯的回調，全日跌了205點，收報22764點。本周內環球有兩件大事將會發生，亦可能會為投資市場帶來一輪波動，先是今天英國首相「文翠珊」將會發表有關脫歐的言論，另外則是本周五1月20日美國候任總統「特朗普」正式上任成為美國新一任總統 ，而兩者亦以後者較為重要，而當期指目前亦正處於較關鍵的水平的情況下，因此建議投資者宜密切關注以上兩件國際大事為未來市場走勢所帶來的有關變化。

日線圖上，雖然100天移動平均線得而復失，唯期指暫時仍守在10，20及50天移動平均線之上，短期走勢看好的方向暫時不變，不過在上周四見高位23012點後，連同12月8日的高位23146點，期指圖表上似正在營造一個雙頂形態；另外，期指於上周雖然已升抵23000點關鍵水平，初期目標已達到，正如上星期本攔曾提及，要確認是次升勢是新一輪的中期升浪的開始或只是跌浪中的一個反彈，還需要看未來能否升穿上月12月8日的高位23146點，因此23146點將會是各投資者在未來需要密切關注的關口，如能升穿的話，新一輪中期升浪便會很大機會確認，而上年9月9日的高位24374點，即是本輪中期調整浪的起始位，中線來看亦很大機會於未來一段時間內會被升穿。

策略方面，中線看好的看法仍然不變，不過因為現在期指正處於較關鍵的水平，今期會有兩方面的建議。首先，如果期指於未來數天能收市升穿23146點，建議投資者可嘗試追入開倉做1月份Long Call 23400點，目標亦為23400點左右水平，期權金成本約為50-60點左右，不過此情況發生的機會相對較低，畢竟期指於昨天已出現了較明顯的回調，此策略其實主要是針對上文所述的兩則國際大事可能為大市帶來明顯的波動而作出的準備，因此此策略偏向較進取及投機性較重，相對倍數回報會較高；另外，若期指於未來回落於22500女以下的水平可小注開倉做2月Long Call 23200點，期權金成本為140-150點左右，初步目標直指12月8 日的高位23146點，此策略相對發生的機會較高，而且畢竟下星期四便是本月期指的結算日，再加上農曆新年將至，放假氣氛濃厚，做2月份的期權會相對保守一點，如之後收市價跌穿22200點左右水平便要考慮止蝕。

Email: [email protected]

編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。