即巿股評 港股直擊

英國多份報章周末不約而同報道，首相文翠珊將於周二發表脫歐演說，屆時料會披露更多細節，令「硬脫歐」風險升溫。英鎊周一甫開市即插穿1.2美元關口，避險資產如日圓及黃金顯著獲追捧，港股則下跌。雖然英鎊及後重越1.2水平，但市場對英鎊後市走向眾說紛紜，有說快將跌至1算，有說應趁低吸納博反彈。到底誰信得過？

關於英國脫離歐盟的影響，關鍵在於「硬」還是「軟」。若文翠珊堅持英國離開歐盟單一市場與關稅聯盟，以維護控制移民入境的自主權，將被視為「硬脫歐」；相反，若以自由貿易協議為先，其他方面釋出妥協之意，則屬「軟脫歐」。文翠珊今天的演說預料將首次正式表明英國政府的意向，口風如何對英鎊滙價舉足輕重。

英鎊兌美元的一星期和一個月隱含波動率(Implied Volatility)自上周開始緩緩上升，暗示投資者認為英鎊動盪尚未結束。以目前英鎊兌美元的走勢來說，不排除進一步下試去年10月7日「閃跌」時所創的31年低位1.1841。正所謂下墜尖刀不宜亂接，投資者切忌貿然博英鎊反彈。

對於已持有英鎊的投資者，或許投資英股是彌補鎊滙下跌損失的理想策略。富時指數估波指標(Coppock Indicator)去年5月底發出長線買入訊號，迄今有關訊號依然生效，估波指標向來是可靠的長線指標，意味英股後市仍然樂觀。

再者，英國富時100指數與英鎊兌美元滙價在過去一年大致呈密切的逆向關係【右圖】，相關系數達到負0.9。換言之，英鎊愈挫，英股愈勇。箇中原因在於富時100指數成分股中，有三分之二企業的海外收入佔總收入逾五成，包括荷蘭皇家殼牌、葛蘭素史克、必和必拓、力拓以及英國石油等權重股。英鎊愈貶值，這些企業把海外收入折算回英鎊的得益便愈大，因此刺激股價上揚。

細心者或許留意到，上述受惠企業當中不乏資源股。自去年12月以來，商品價格表現堅挺，單看中國工業生產者出廠價格指數(PPI)連升4個月，去年12月更錄得按年漲5.5%便可知一二。未來各國物價數據料將更明顯反映環球通脹上升大局已成，資源價格有機會進一步上漲，有利相關股份走強。

港股方面，受市場憂慮英國「硬脫歐」及A股急跌左右夾擊，恒生指數昨日低開後，最高亦只見22908點，內地股市午後跌勢加劇，港股迅速跟隨向下，低見22657點，進一步遠離100天線(約22906點)及逼近10天線(約22598點)，其後稍為回穩，收報22718點，跌219點(1%)。國指跑輸恒指，收市跌121點(1.2%)，報9666點。大市全日成交568.61億元。

從短線市寬看，整體港股的3天線高於18天線比率在上試60%水平前遇阻。但正如本欄昨天指出，恒指正挑戰去年2月起升浪的23.6%回調阻力，日線RSI亦逼近超買水平，短期或現整固，惟只要企穩50天線(約22444點)之上，走勢仍屬健康。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容