即巿股評 港股直擊

近期復星國際(00656)進行了多宗併購和買賣，繼買入葡萄牙銀行股權後，最新一宗是買入中國金融投資管理(00605)的4.9%權益。除了入股外，復星國際旗下復星恒利證券還與中國金融投資管理建立戰略合作關係，簽訂諒解備忘錄。

根據該諒解備忘錄，中金投與會與復星恒利在中國及海外拓展財富管理業務，合作範圍包括在中國及海外拓展財富管理業務，服務對像包括中金投早前收購的澳洲抵押貸款經紀業務。此外，雙方更會發掘金融科技及財富管理業務的機會，並會在上海建立合資企業，申請小額貸款牌照，同時也會在中國其他城市申請同類牌照。

中金投早前以不超過1000萬澳幣收購一間澳洲公司的75%權益，該公司是一家澳洲的非銀行金融機構，持有澳洲信用許可證。公司總部設在悉尼，主要業務是為澳洲當地銀行介紹房屋按揭貸款客戶，客戶類別包括移民澳洲當地的華人，內地和香港的高淨值客戶，目前累計貸款規模超過12億澳幣。新收購公司主要從事經紀業務，擁有成熟的品牌，是典型的輕資產平台，主要合作的仲介和經紀公司約100個，累計超過兩萬個高淨值客戶。

在截止2016年9月，澳洲住房貸款餘額約為1.5萬億澳幣，預計未來3至5年的房屋貸款規模增速為每年8%。每年銀行發放的住房貸款中有60%也是通過類似的助貸機構介紹客戶，為中金投新收購的業務帶來機會。中金投預期是次收購將可在2018年為集團帶來10%的盈利貢獻。

近日美元強勢，令到非美貨幣滙價受壓，人民幣也受到波及。中金投收購海外業務，其實也是大勢所趨，以滿足中國高淨值客戶群及海外華人的海外資產配置需求，以及海外華人購買物業、房屋抵押貸款、教育及法律諮詢等服務需求。除了併購之外，中金投更成功引入復星集團作為策略股東，復星早年被稱為「中國和黃」，業務早已偏佈全球，並有豐富併購海外資產的經驗，可以作為中金投的借鏡。此外，中金投與復星恒利共同管理復星恒利康諾信貸基金，兩者可以共用客戶資源去募集資金，有利業務拓展。

在2016年上半年，中金投的營業收入上升至3.54億元，同比增長10.1%；可持續經營淨利潤達1.86億元，同比增長5.3%；每股盈利4.71仙，同比增長0.2％；每股派息1.05港仙，同比增長5%；再加上期內回購了4400萬股，都為股東創造價值。展望未來，中金投很有機會進一步與復星合作拓展更多業務，集團現價市盈率約7.4倍，估值吸引，值得留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞