重要通告 港股直擊 香港財經

電訊盈科(00008)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利20.51億元，按年下跌10.63%，每股基本盈利26.79分，派末期息20.17分，較2015年同期派17.04分，增長18.37%。

電盈表示，期內收益383.84億元，按年減少2.37%。未計流動通訊手機銷售的核心收益按年跌2%至382.1億元；計入盈大地產綜合收益減少2%至383.84 億元。 核心EBITDA增加3%至125.06億元；計入盈大地產的綜合EBITDA增加3%至122.26億元。

媒體業務方面，去年now TV業務收益減少1%至29億元。EBITDA則跌16%至4.13億元。EBITDA邊際利潤減少3個百分點至14%。

去年12月底，已安裝服務的客戶數目相對持平，共計130.3萬名。now TV於期末ARPU偏軟至192元。now TV平台的廣告收益亦較低，反映整體經體環境欠佳、本港消費者情緒轉弱，以及市場預期部分廣告開支會分流至免費電視業務。

免費電視業務方面，截至去年底止，電盈錄得廣告收益1.6億元，並且錄得1.83億元EBITDA成本。

至於企業方案業務方面，收益增長6%至38.22億元，主要是由於為香港公營機構客戶成功執行不同的企業資源規劃項目及主要技術服務項目。經常性收益佔總收益的比率增至55%；以項目為本的收益佔年內總收益的其餘45%。