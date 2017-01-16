港股直擊 即巿股評

市場關注英國硬脫歐風險，鎊滙一度跌至3個月低。另外A股受新股或加速推出的消息衝擊，深成指曾挫逾半成。港股連升3周、累飆6.3%後，今日顯著回吐。

恒指低開42點，甫開跌幅一度收窄至28點，見22908點全日高，其後跟隨A股下挫，中午收市前曾跌272點，見半日低，明顯失守100天線(約22906點)水平，半日跌236點，午後進一步向下，曾挫280點，見22657點全日低，進一步靠近下方10天線(約點22596點)。恒指收報22718點，跌219點或1%。大市今日有約1000隻股份下跌，上升股約400隻。

全日成交額568.61億元，較上日減少約0.69億元。

國企指數收報9666點，跌121點或1.2%。

恒指即月期貨收報22764點，跌205點或0.89%，高水46點。

A股低收，兩市跌幅差距頗大，滬指尾段跌幅明顯收窄，收市跌0.3%；深指尾段一度挫逾半成，收市挫2.95%。兩市成交額約5520億元人民幣。

歐洲三大股市早段偏軟；美國今日假期休市。環球市場本周聚焦1月17日至20日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，國家主席習近平將在開幕式發表講話；國內去年GDP本周後期出台；另外，《星期日泰晤士報》報道英國首相文翠珊將於周二的演說透露更多有關脫歐策略的細節，強調英國對邊境與法律的掌控，顯示「硬脫歐」風險升溫；而特朗普將於美國時間周五(20日)宣誓就任美國總統。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.5%；滙控(00005)跌1.3%；建行(00939)跌1.2%；中移動(00941)跌1.3%，4股拖低大市109點。中資金融股受壓，國壽(02628)跌2.3%；中行(03988)跌1.1%；工行(01398)跌0.8%。另外，蒙牛(02319)跌2.8%，為表現最差藍籌；中信股份(00267)跌2.3%；外圍油價下滑，「三桶油」跌1.1%至1.8%。相反，友邦(01299)升0.1%；中銀香港(02388)升0.2%；中電(00002)升0.3%；瑞聲科技(02018)升1%；有報道指國泰航空(00293)本周公布重大重組，股價曾見逾3個月高，收市升3%。

焦點板塊

內房股：多隻主要股份表現落後，中海外(00688)跌2%；華潤置地(01109)跌1.3%；萬科(02202)跌2%，其A股(000002.SZ)挫3.7%；中國恒大(03333)跌2.1%；碧桂園(02007)跌1.2%。另外，融創中國(01918)今早曾挫一成，收市跌8.1%，成交額8.03億元，集團斥資150.41億元人民幣入股樂視系3間公司，並成為樂視網(300104.SZ)第二大股東。樂視網曾升8.6%，收倒跌1.12%。另外，樂視創辦人賈躍亭為主要股東的酷派集團(02369)曾升11.6%，收市倒跌3.5%。

本地電訊股：逆市見支持，香港電訊(06823)收市升9.5%，報10.4元，集團去年多賺23.8%，末期分派每個股份合訂單位34.76仙，按年增加22.96%。同系電訊盈科(00008)今日公布業績，收市升4.3%。香港寬頻(01310)獲滙證上調目標價，收市升4%；和電香港(00215)升0.4%；數碼通(00315)升0.2%。

長和系：英國「硬脫歐」風險升溫，長和系個別走，長和(00001)跌1.6%。另外，長實地產(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)宣布合組財團，全面收購於澳洲上市的DUET集團，涉及代價約74.08億澳元(約424.48億港元)。而電能本身考慮派特別息每股5元，收市升2.8%；長建升1%；長實地產跌1.4%。

焦點股份

比亞迪(01211)：遭高盛由亞太買入名單中剔除，評級由「買入」降至「中性」，削目標價兩成半至44.52元。收市挫3.8%，為表現最差國指成分股，其A股(002594.SZ)收市跌2.35%。

金衛醫療(00801)：股價曾急升12.7%，創52周新高，收市升11.8%，成交額2.21億元，為最少3年來最活躍。集團獲創辦人及主席甘源，以1.25元提出全購，較前收市價1.11元溢價約12.61%。

華人置業(00127)：午後造好，曾升6.6%，收市升4.9%，報14.96元。集團中午宣布，將派特別中期股息合共每股2元，包括12月底止年度特別中期股息1.36元，以及就出售香港東半山物業發展項目特別股息0.46元，和出售深圳羅湖商業城商舖項目的特別股息每股0.18元。

IMAX中國(01970)：股價跑輸大市，股價曾見31.1元創上市以來新低，逼近招股價31元水平，收市挫5.6%，報31.35元。

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