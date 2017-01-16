即巿股評 港股直擊 中國財經

受新股或加速的衝擊，內地股市今日表現波動，上證指數連跌5日，一度跌逾2%，收市前收復大部分失地，收市跌9點或0.3%，報3103點，為逾兩周低位，成交2628.26億元（人民幣.下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度餘142.66億元，淨流出12.66億元。南京熊貓(600775.SH)升4.7%，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:45PM，額度剩餘95.52億元，用9.48億元或9%。