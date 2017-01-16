即巿股評 港股直擊

今日與大家談論一隻供股操作股份，民信金控(00273)早於去年11月17日在另一專欄分析此股，留意原因是同年10月28日傍晚宣布供股，比例為5供6，因大於2供1，必須通過決議案方可進行，並且再有10送1紅股，同樣要通過決議案，經整合之供股比例是50供71。供股價為0.13元，按上述50供71的比例，後者分為60股供股貨和11股紅股，計出實際供股價為0.1099元[(60x0.13+11x0)÷(60+11)]，較10月28日收報0.238元折讓53.84%。於11月16日股價已跌至0.174元，較當時最低收市價0.165元只差九個價位，又較宣布供股下個交易日收報0.178元低四個價位，當時認為此價進場具值博率。參考策略為進取者可於此價或以下買入股份；謹慎者可於0.15元或以下買入；保守者則可於0.13元或以下買入。初步目標價為0.23至0.25元；買入價下跌30%可考慮離場。

貨源已被歸邊

結果分析當日開報0.175元，低位和收報分別是0.172和0.174元，理應可於0.174元或以下進場，相對今年1月3日(連權最後一日)高位為0.22元，持股個多月的賬面回報率為26.44%，績效算是不俗，卻因未到目標價，所以很多讀者應未有止賺離場。雖然如此，當時認為讀者仍可持股繼續待升，理由是於去年12月30日召開的股東特別大會，因利益衝突的原故，只有公眾股東參與投票。當晚結果顯示超過73億股表示贊成供股，認為全是有心人持股，佔公眾持股量約110.61億股的66.67%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊，加上相對昨天成交量不足3.60億股，明顯有心人未有散貨，預示股價仍有上升空間。

有散戶已離場

然而，要注意翌日為除權首日，按供股價為0.13元，以及供股比例為5比6，於1月3日收報0.21元經除權調整為0.166元，較0.21元賬面跌了近21%，較上述假設進場價0.174元之賬面損失是4.60%，反證當日的進場價具防守性。現在的考量點是1月3日股價上揚超過13% (0.185 → 0.21元)，並創一個月高位的原因，其中一種想法是托價引散戶進場，有心人藉此散貨，但若上述有心人持貨超過73億股的推斷正確，對比當天成交量不足3.60億股，即或全數為有心人釋出貨量，並且換手只有一次，散貨不足5%，可見托價散貨的可能性很低。另一想法是托價誘使散戶沽貨，若散戶進場時點為去年11月17日或之前，以11月11日的52周低位0.162元對比1月3日收報0.21元計算，賬面賺29.63%；對比當日高位0.22元更可賺近36%，通常散戶於獲利三成或以上會產生止賺的誘因，不排除會有散戶於1月3日離場。

兩種部署可能

倘若推斷正確，有心人會有兩個部署，其一是炒權散貨，交易日期為1月17至24日，於1月3日收市後之看法是如果供股期間正股報價仍為0.166元，相對供股價0.13元計出內在值為0.036元，這樣有心人炒權散貨的機會為大。而如果供股期間股價已跌至0.13元的供股價水平，則傾向是另一部署，就是供乾散貨，預算於2月7日發布供股結果確認供乾後，除了上述有心人現已持有逾六成街貨，當加上供乾的情況下，貨源會被進一步歸邊，隨時超過八成，形成高度歸邊的局面。當時認為供乾機會較大，理由是供股完成後集團再進行10送1紅股方案，紅股的除權和開始買賣日期分別為2月15和27日，若於2月14日或以前離場，便無法收到紅股。從供股貨出爐的2月9日計起，於四個交易日後便除權，可見拉升股價的時間不多，而從除權到紅股出爐只差九個交易日，以宣布供股日期為去年10月28日至今已超過兩個月，股價僅於昨日才見顯著上揚，證明有心人不急於散貨，故此認為有心人於收到紅股後才拉升股價機會大。而其實不論股價如何時被拉升，只要正股賣出價不低於0.175元，以及供股權賣出價不低於0.045元，那麼獲利便能超過三成。

結果於1月4日股價介乎0.168至0.185元，收報0.177元，因高於早前假設買入價0.175元，已存在沽出正股的誘因。於1月9日更一度高見0.197元，較0.175元之賬面回報率為12.57%。於上周五(1月13日)收報0.175元，倘若供股期間正股價格不便，供股權的內在值就是0.045元，若以此價沽權，連同上述賺12.57%，持股兩個月的賬面回報率就是43.43%，是一次完整的供股操作。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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